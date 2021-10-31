聯合國氣候變化大會10月31日揭幕　COP26是什麼？｜新聞教室

聯合國氣候變化大會召開。聯合國指，COP26旨在讓不同農業社區、城市、國家和地區的代表聚在一起，開展關於糧食和氣候變化的建設對話，增進對彼此遠大目標和所處情況的相互了解，並建立新的聯繫和夥伴關係。



由英國與意大利政府合作舉辦的聯合國氣候變化大會10月31日至11月12日在英國蘇格蘭（Scotland）格拉斯哥（Glasgow）舉行。

COP26是什麼？

在地中海中部島國馬耳他（Malta）倡議下，對聯合國所有會員國和各專門機構成員國開放的政府間談判委員會共召開5次會議來完成《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）。

《聯合國氣候變化框架公約》旨在減少溫室氣體，以預防人類活動對氣候系統的危險干擾。它1992年通過，1994年生效，目前有包括196個國家和歐盟在內197個締約方。

COP26：圖為第26屆聯合國氣候變化大會舉行前，關注氣候議題的人在英國蘇格蘭格拉斯哥街頭示威。（Reuters）

自1995年在德國柏林舉行第1屆聯合國氣候變化大會（COP1）以來，締約方每年都會在不同的國家舉辦一次締約方大會（Conference of the Parties，COP），就保護氣候的進一步行動達成共識。

來到今年的COP26，就是第26屆聯合國氣候變化大會。它正式全稱是《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第二十六次會議，它原定2020年舉行，但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響延遲一年。

COP與《巴黎協議》的關係

第3屆聯合國氣候變化大會（COP3）1997年在日本京都期間，會議通過《京都議定書》（Kyoto Protocol）。這是第一份具法律約束力的減排文件，有192個締約方。

《京都議定書》為發達國家設立具法律約束力的減排目標，有人卻認為無效，因中國和美國這2個全球最大二氧化碳排放國沒參與其中。

中國是發展中國家，不受《京都議定書》約束，華府許多官員利用這個事實辯論為何美國不參與。

COP 26：圖為10月30日，英國蘇格蘭格拉斯哥一名男子在聯合國氣候變化大會的廣告旁邊走過。（Reuters）

《巴黎協定》（Paris Agreement）2015年在第21屆聯合國氣候變化大會通過，旨在改進和取代《京都議定書》。它有196個締約方，包括中國和美國。

《巴黎協定》的目標是把全球暖化的升溫限制在低於攝氏2度，最好是攝氏1.5度。

美國短暫退出《巴黎協定》

特朗普政府2017年宣布退出《巴黎協定》。不過現任總統拜登（Joe Biden）2021年1月上任後隨即同意華府重返這一協議。

《巴黎協定》要求每個締約方提出國家自主貢獻（Nationally Determined Contributions，NDC），即概述並傳達自己2020年後的氣候行動，這些氣候行動決定世界是否實現《巴黎協定》長期目標。