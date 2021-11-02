COP26｜莫迪承諾印度2070年實現零碳排放

印度總理莫迪（Narendra Modi）11月1日在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上宣布，印度將在2070年實現碳淨零排放的目標。



據英國路透社報道，莫迪在第26屆聯合國氣候變化大會為印度辯護，稱印度「在精神上和文字上」都堅持了其氣候承諾，並指出印度人口佔世界的17%，但排放只佔全球的5%。

莫迪表示，到2030年，印度將把可再生能源在其能源結構中的份額從2020年的約38%提高到50%。

莫迪承諾：「第一，印度的非化石能源產能將在2030年前達到500吉瓦。第二，2030年前印度50%的能源需求將靠可再生能源滿足。第三，印度將把從現在到2030年的預計碳排放量減少10億噸。第四，2030年前，印度將把本國經濟的碳強度降到45%以下。第五，印度將在2070年前實現淨零排放目標。」

一位締約方會議官員對印度2030年的承諾表示歡迎，但對2070年的目標表示驚訝，該目標超出了中國2060年的淨零目標。

就在上周，作為目前僅次於中國和美國的世界第三大温室氣體排放國，印度拒絕了宣布淨零碳排放目標的呼籲。

對2070年這個承諾，路透社指出，這比科學家所說的避免災難性氣候影響所需的時間晚了20年。

報道稱，美國、英國和歐盟已經設定了2050年達到淨零的目標。中國和沙特都設定了2060年的目標。