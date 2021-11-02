COP26｜各國達成首個協議　2030年停止砍伐森林

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）在11月1日開幕，首天各國達成重大協議，承諾2030年停止砍伐森林。全球100多國將簽署協議，包括正大量砍伐亞馬遜熱帶雨林的巴西。



簽署協議的包括巴西、加拿大、俄羅斯、印尼及剛果民主等有大遍森林包圍的國家。中國和美國也將加入，全球100多國將簽署協議，佔全球85%以上森林。

協議除限制2030年停止砍伐森林外，還會撥出130億美元的公共及私營資金，用作保護及恢復森林。資金部分將用於恢復發展中國家的受損土地、應對山火和支持原住民社區。

圖為11月1日，英國格拉斯哥COP26會場。有攝影機正在講台上就位。（Reuters）

28個國家的政府將承諾不再以砍伐森林，以生產提供世界的棕櫚油、大豆和可可等其他農作物。超過30家國際企業承諾停止對與森林砍伐有關的活動的投資，還將設立一個11億英鎊的基金保護世界第二大熱帶雨林的剛果盆地。

協議被視為是COP26談判的好開始。英國倫敦大學學院（University College London）專門氣候與森林研究的路易斯（Simon Lewis）教授表示，有政治承諾結束這麼多國家的森林砍伐，及為推進計劃提供大量資金，是個好消息。

印尼是世上最大的棕櫚油出口國，棕櫚油被用在包括洗髮水到餅乾等各類產品中。生產棕櫚油推動當地人民砍伐樹木，破壞森林。

俄羅斯巨大的天然森林擁有地球上超過五分之一的樹木，每年捕獲超過15億噸的碳。

不過亦有憂慮指各國會否遵守協議，特別是巴西。巴西擁有全球最大的熱帶雨林，但在總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上任後，森林的砍伐速度以達到12年來的最高水平。

路易斯指出，2014年在紐約發表同類的聲明，但最終「沒有減緩森林砍伐的速度」。他亦表示，新協議並未有解決對熱帶雨林生產的肉類等產品需求不斷增長的問題，指出這需要美國和英國等高肉類消費國家正視和解決。