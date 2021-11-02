魷魚遊戲同名虛擬幣為何是騙局　縱升千倍投資者卻難賣︱新聞背後

韓劇《魷魚遊戲》全球熱播後，一隻非官方出品的同名虛擬幣「魷魚遊戲幣」（Squid Game Token，又稱魷魚幣SQUID）在網上加密貨幣圈內誕生，卻使一大群投資者損手爛腳：它短時間內升逾千倍，卻又暴跌99.99%，然後幕後團隊突然宣告退出，放棄項目。

外媒均形容事件是一場「明顯騙局」，為何如此？此因購入魷魚幣的投資者也沒有暴富，他們發現根本難以賣出此幣，又或要付出更多錢才能賣幣，很多人最後只能眼巴巴看着幣價暴升再歸零，變成「水魚遊戲」。



魷魚遊戲同名虛擬貨幣在11月1日暴升後歸零（CoinMarketCap網站截圖）

這隻魷魚幣在10月26日推出，最初價格僅等同0.01美元，團隊講述的願景是建立一個受《魷魚遊戲》啟發、讓玩家可賺錢的網絡遊戲，以此吸引網民課金。

上市後短短3天內，魷魚幣價格已漲至4.42美元，並在隨後幾天繼續暴升，11月1日一度達到2861.8美元，較前一周升2300倍，更是最初幣價的數以十萬倍，但這個「美夢」隨即告終，它在11月1日同日突然暴跌99.99%，在11月2日幣價已是0.003238美元。

▼有網絡KOL剛好直播魷魚幣價「歸零」一刻▼

Streamer watches his life savings go to zero after Squid Game Token rug pulls and drops -99.99%. pic.twitter.com/6hoDGBJeZO — Mr. Whale (@CryptoWhale) November 1, 2021

外媒：事件是騙局

同樣在11月1日，魷魚幣幕後團隊發聲宣布放棄，理由是有人試圖入侵項目，攻擊他們的Twitter戶口與智能合約，表示不會再經營項目。目前項目網站已關閉。

加密貨幣世界對此事議論紛紛後，外媒如英國廣播公司（BBC）、《華盛頓觀察家》（Washington Examiner）均直指事件是騙局。原來眾多在初期投資魷魚幣的投資者，也不是「贏家」，項目內設的「反傾銷機制」（anti-dumping），導致他們根本難以賣出貨幣套現。

CoinMarketCap在網站的魷魚幣頁面上發出告示（紅色部份），提醒投資者要小心此幣有不能賣出的風險（網站截圖）

如何才能賣幣？ 先要有「波子」

根據項目白皮書，在「反傾銷機制」下，投資者若要自由出售魷魚幣，便需先持有另一種由這團隊推出的虛擬幣「波子幣」（Marble），更特別的是，在賣出魷魚幣後，投資者手上一定數量的波子幣便會自動銷毀，即是要不斷購買波子幣，才能賣更多數量的魷魚幣。

眾多網民之後發現，他們若要出售1枚魷魚幣，就需要先購買2枚甚至5枚的波子幣，才能賣出1枚魷魚幣，到了後期，更要先持有20枚波子幣，才可賣出1枚魷魚幣，結果很可能需要付出更多金錢去買波子幣，才能合資格套現魷魚幣，造成虧本去賣幣。

用戶蝕錢去賣幣

一名Reddit用戶jtk328在10月29日時分享了他的實測經驗，當時他發現需要先購買5枚波子幣，才能賣出1枚魷魚幣，結果他花費了0.1枚BNB幣（BNB為大型幣所Binance的平台幣，目前幣價約541美元，0.1枚BNB即約54美元或421港元），去購買近40枚波子幣，以令他符合資格出售8枚魷魚幣，在套現後，40枚波子幣遭自動銷毀。

最後他發現，套現8枚魷魚幣後取回0.0352枚BNB，但他已花費了0.1枚BNB去買波子幣，結果為了賣出8枚魷魚幣，他反過來虧蝕了0.07枚BNB（約295港元）。而波子幣的價格也在上升。

網站CoinFights計劃對魷魚幣團隊發起訴訟，呼籲受害的投資者加入（網站截圖）

一場意外抑或騙局？

事件究竟是團隊估計錯誤，抑或是騙局？更多外媒後來發現，魷魚幣團隊充滿疑點，事件可能「有跡可尋」，包括網站與項目文件充斥眾多英文文法錯誤及串錯字。

CoinMarketCap網站又報道，根據魷魚幣網站，行政總裁為David Kanny，網站介紹他畢業於美國加州大學歐文分校（University of California Irvine），曾在Netflix工作5年，但在Linkedln沒有找到他的檔案。就算是其他團隊成員，在Google也找不到這些人。

魷魚幣網站列出團隊成員，但遭外界質疑他們「是否存在」，目前網站已關閉（網站截圖）

魷魚幣團隊也在網站列出多個「合作夥伴」，但其中一個「夥伴」企業CoinGecko已直接否認，共同創辦人Bobby Ong指項目「極可能是騙局」。

網站CoinFights已計劃對魷魚幣團隊發起訴訟，呼籲受害的投資者加入，他們並指控稱，在分析與魷魚幣相關的智能合約後，發現項目機制容許團隊把他們自己的代幣換成BNB幣，與其他人難以賣幣的情況不同。