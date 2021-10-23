萬聖節服裝｜魷魚遊戲全球爆紅帶挈韓國製衣業　Vans白布鞋熱賣

Netflix影集《魷魚遊戲》全球爆紅，角色身穿的綠色全套運動服和粉紅色連衫褲成為影集的標誌。適逢萬聖節即將來臨，不少人都打算以《魷魚遊戲》的裝扮湊熱鬧。這股熱潮意外為韓國製衣業帶來契機。



路透社10月22日報道，首爾城北區一間約500平方米製衣工廠的老闆金珍子（音譯，Kim Jin Ja）向路透社表示，10月通常都是製衣產業的淡季，但多得《魷魚遊戲》和萬聖節，工廠做個不停，現在要縫製6,000件嬰兒和小童尺寸的綠色運動服。

金女士稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）導致她的年度銷售額從15億韓圜大跌至只得三分一。她的訂單主要來自日本，但因為旅遊限制，工廠8月和9月甚至被迫停工。她只希望這股「魷魚熱」能夠持續至萬聖節之後，也希望「韓國製造」的招牌能夠帶來新的商機。

報道提到，與《魷魚遊戲》同款的綠色運動服童裝於南大門市場的售價約為3萬韓元。有檔販表示，目前《魷魚》系列都是供不應求。

圖為2021年10月21日，韓國首爾一間製衣工廠生產與Netflix《魷魚遊戲》角色所穿的同款運動服。（Reuters）

由於韓國工資水平較高，當地製衣業於疫前就開始難以與中國、越南或印尼競爭。城北區2,144間從事製造業的公司當中就有七成是服裝公司。城北區區長李承魯稱，兩年的疫情對本土時裝公司都很艱難，但《魷魚遊戲》使到運動服變得流行，帶來大量訂單。

一套完整的打扮還要一雙同款的白布鞋。「魷魚熱」同樣帶旺了威富公司（VF Corp）旗下品牌Vans的全白易穿脫布鞋（slip-on）。雖然公司因為全球供應鏈和越南生產遇阻導致季度收益和利潤遜預期，但財務總監帕克特（Matt Puckett）22日提到，看到需求有輕微增加，還稱將利用這個時機，建立Vans和流行文化的聯繫。

《紐約時報》10月12日引述根據時裝網購平台Lyst發言人稱，復古運動服、白色易穿脫易運動鞋、紅色連衫褲工作服和白色印有數字上衣的全球搜尋量全部都有所增加，其中運動服的搜尋量自影集9月中旬播出幾乎翻倍，白色易穿脫運動鞋的搜尋量則增加145%。

《魷魚遊戲》開播以來已經累計超過1.42億戶觀眾，成為Netflix歷史最受歡迎的影集，網公司也贏得438萬新用戶。所謂「肥水不流外人田」，早就染指電商的Netflix未來或乘「魷魚熱」進一步研究如何開拓商機，出售商品。除了基本的服飾等等，電子遊戲、智能喇叭甚至主題樂園都可能出現。