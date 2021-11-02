魷魚遊戲｜Squid Game魷魚幣3日狂升700倍　突雪崩式暴跌幾乎歸零

韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）爆紅，出現與其同名的SQUID GAME加密貨幣「魷魚幣」（SQUID），上市後「上漲2400%」。不過，今天（2日）魷魚幣卻慘遭「抽地毯」（rug pull），瞬間崩跌，價格從最高2856美元暴跌至0.0008美元，幾乎歸零，引起譁然。



「魷魚幣」是韓劇爆紅後的同名區塊鏈遊戲推出的加密貨幣，自10月20日開始預售，價格一路暴衝至2856美元，上線3天價格就漲了700倍，在台灣甚至引起立委關切，質問財政部要不要課稅。

沒想到1日下午5點40分卻突然雪崩式暴跌，交易價值趨近零，官方推特不但刪除，官網也掛點（意思為無法正常運作），令人起疑。這宗宛如真實版「魷魚遊戲」的事件，其實早在魷魚幣莫名爆紅時，加密貨幣交易所CoinMarketCap曾警示，表示收到多位用戶回報，無法在Pancakeswap交易所出售。

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類似數碼加密幣暴起暴落事件層出不窮，當投資者不知在投資什麼，卻一窩蜂買入，很容易遭「抽地毯」被加密幣發行者快速兌現、黑客攻擊，甚至因突然一窩蜂的拋售導致。

有PTT網友發文，驚呼「又見證了個走佬故事。同名的BSC生態項目SQUID GAME項目方疑似走佬」。

網友看傻，紛紛笑說「真實版魷魚遊戲，韭菜通通下去」、「可以等孔劉邀請了」、「真的可以去參加魷魚遊戲了」、「投機仔真的很可憐」、「太真實了，只有一人能存活」、「看來有人通過魷魚遊戲，感謝各位富豪」、「未來加密貨幣多半都會這樣」、「這個幣本身就是場魷魚遊戲」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】