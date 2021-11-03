吳弭創歷史當選美國波士頓首位華裔市長　因家庭劇變踏足政壇

美國波士頓11月2日舉行市長選舉，多間美媒報道，36歲的美籍華裔人士吳弭（Michelle Wu）當選，成為波士頓200年來首位女市長，也是第一位有色人種市長。吳弭的父母為台灣移民。



吳弭來自美國民主黨，根據《紐約時報》網站指，她的得票率達到63.6%，遠高於同黨對手喬治（Annissa Essaibi George）的36.4%，喬治已承認敗選，並恭賀吳弭。

吳弭在發表勝選演說時稱，已準備好讓波士頓成為不排斥他人、接納每一個人的波士頓，「我們已準備好，讓波士頓可令所有人安頓、茁壯成長，是的，波士頓也準備好成為一個綠色新政（Green New Deal）的城市。」

吳弭屬於民主黨進步派，她提倡拉近種族之間的財富差距，主張讓民眾免費乘坐大眾交通工具，在環保方面，她稱將以2040年實現碳中和為目標。

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因家庭巨變踏足政壇

吳弭出生於美國芝加哥，她的父母來自台灣，父親為化學工程師。吳弭長大後入讀哈佛大學，並移居波士頓，2013年，她首次當選波士頓市議員。

據台灣中央社報道，吳弭當初因家庭劇變而意外踏足政壇，她就讀哈佛大學期間，父母離婚、母親患上思覺失調症，令當時只有22歲的吳弭已成為一家之主，她返家照顧母親，並取得11歲妹妹的法定監護權。

在經歷這些遭遇後，吳弭開始對官僚體系感到沮喪，之後再攻讀哈佛法學院，遇到當時在哈佛任教、現任民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren），此後她曾是沃倫競選團隊的一員，在吳弭從政後，沃倫也為她助選。