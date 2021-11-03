吳弭創歷史當選美國波士頓首位華裔市長　因家庭劇變踏足政壇

美國波士頓11月2日舉行市長選舉，多間美媒報道，36歲的美籍華裔人士吳弭（Michelle Wu）當選，成為波士頓200年來首位女市長，也是第一位有色人種市長。吳弭的父母為台灣移民。
吳弭來自美國民主黨，根據《紐約時報》網站指，她的得票率達到63.6%，遠高於同黨對手喬治（Annissa Essaibi George）的36.4%，喬治已承認敗選，並恭賀吳弭。
吳弭在發表勝選演說時稱，已準備好讓波士頓成為不排斥他人、接納每一個人的波士頓，「我們已準備好，讓波士頓可令所有人安頓、茁壯成長，是的，波士頓也準備好成為一個綠色新政（Green New Deal）的城市。」
吳弭屬於民主黨進步派，她提倡拉近種族之間的財富差距，主張讓民眾免費乘坐大眾交通工具，在環保方面，她稱將以2040年實現碳中和為目標。
因家庭巨變踏足政壇
吳弭出生於美國芝加哥，她的父母來自台灣，父親為化學工程師。吳弭長大後入讀哈佛大學，並移居波士頓，2013年，她首次當選波士頓市議員。
據台灣中央社報道，吳弭當初因家庭劇變而意外踏足政壇，她就讀哈佛大學期間，父母離婚、母親患上思覺失調症，令當時只有22歲的吳弭已成為一家之主，她返家照顧母親，並取得11歲妹妹的法定監護權。
在經歷這些遭遇後，吳弭開始對官僚體系感到沮喪，之後再攻讀哈佛法學院，遇到當時在哈佛任教、現任民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren），此後她曾是沃倫競選團隊的一員，在吳弭從政後，沃倫也為她助選。
Michelle is family. From teaching her in law school, to working together on my first Senate run, to supporting her campaigns, I’ve seen her positive energy, her good heart, and her ability to make big change for Boston. She will be a terrific mayor. Congratulations @WuTrain! pic.twitter.com/hQ17cSuO8K— Elizabeth Warren (@ewarren) November 3, 2021