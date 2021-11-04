土耳其總統埃爾多安抱恙？#olmus成為熱門搜尋　政府控告30人

土耳其警方11月3日稱，土耳其當局已就一系列Twitter發文對30人提控，它們暗示土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）已經死亡。#olmus（據說已經逝世）在土耳其社交媒體上成為熱門主題標籤。



根據土耳其警方11月3日發表的聲明，警方稱，這30人正在接受調查，原因是他們使用土耳其語標籤#olmus分享帖子，該標籤大致翻譯為「據說已經死了」。他們因涉嫌分享「虛假訊息和操縱內容」以及侮辱埃爾多安，面臨法律訴訟。

警方在聲明中寫道：「已經確定了30人的身份，並對他們提起了必要的法律訴訟。」

位67歲總統的健康狀況愈來愈惹人猜測。在最近發布的一段影片中，他的腳看起來行走困難。在7月的假日講話中，總統看起​​來身體不適，他的講話有時聽起來含糊不清。

惟4日還有另一個熱門主題標籤#olmemis（沒有亡故）。

總統的參謀為消除外界對埃爾多安健康的疑慮，他們在11月2日在Twitter發布埃爾多安從伊斯坦堡飛往安卡拉後，更加健壯地行走的影片。