土耳其外交風波落幕　埃爾多安：針對十國不是要引發危機

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）10月25日表示，土耳其針對美國等10國的回應不是要引發危機，而是為捍衞國家主權。他指，某些國家大使館就不干涉土耳其事務發表聲明後，有關外交危機已經得到解決。



埃爾多安當日於首都安卡拉召開內閣會議後發表電視演說稱，美國等10國駐土耳其大使18日就卡瓦拉（Osman Kavala）事件發表的聲明直接針對土耳其的司法管轄權和主權，土方的有關回應不是要引發危機，而是為捍衞國家的法律、榮譽、利益和主權。

埃爾多安表示，土耳其不能容忍10國大使質疑土司法機構，國家元首有責任通過本國司法機構回應這種不尊重的干涉行為。他同時對美國等國駐土大使館25日發表的最新聲明表示歡迎。

美國駐土耳其大使館25日早些時候發表聲明説，美方確認遵守《維也納外交關係公約》的有關條款，遵守駐在國的法律法規。法國、德國等國駐土大使館隨後轉發美方聲明，或發表內容相似的聲明。