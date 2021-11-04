不滿美國電動車稅收減免方案　日本歐盟等25地區大使發公開信反對

圍繞美國拜登（Joe Biden）政府提出旨在普及電動汽車（EV）的稅收抵免方案，日本、歐盟等25個國家和地區發表聯合公開信反對。



據日本共同社11月3日報道，日本等25個國家和地區的駐美國大使發表聯合公開信，以該方案優待本國、違反國際協定為由，要求進行修改。聯合公開信是由歐盟主導，加拿大、韓國等也表示贊同。

2021年11月1日，在聯合國氣候變化會議（COP26）上，美國總統拜登和英國首相約翰遜（Borish Johnson）交談。（Reuters）

公開信落款為10月29日，日本駐美國大使富田浩司也簽了名。信中主張如果實施不利於總部設在美國境外的汽車廠商和進口商的制度，那就「違反國際貿易規則，不利於（受僱於外國廠商的）勤奮的美國人」。

公開信顯示，各國大使主張法案違反世界貿易組織（WTO）協定，也與拜登政府推進的全球變暖對策矛盾，對美國消費者而言，EV的選項也「會從目前銷售的50多款車型減至2款」。

共同社提到，美國國會10月28日出示的最新鉅額支出法案顯示，計劃對於美國的設有工會工廠生產的電動汽車，把稅收抵免金額較目前增加至1.25萬美元。另一方面，美國參議院的方案顯示2026年以後把美國境外組裝的汽車剔除出現行制度的優待框架，美國眾議院方案設定的時間則是2027年以後。