Elon Musk：中國電動車製造商已具備全球競爭力

特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）周五對中國電動汽車製造商大加讚賞，並稱後者是「世界上最具競爭力的」，尤其是在軟件設計方面。

財聯社9月18日報道，馬斯克在海口市召開的2021世界新能源汽車大會上通過視頻的方式進行了演講。在此次講話中，他稱讚了中國市場的增長潛力，並強調了特斯拉競爭對手的創新。

馬斯克表示：「中國是世界最大、最具活力的新能源汽車市場，中國消費者希望汽車具有更多的網聯和智能功能，因此特斯拉看到中國的智能網聯汽車具有巨大增長潛力。我非常尊重許多使用這些技術的中國汽車製造商。」

他進一步解釋稱，中國的電動汽車公司非常有競爭力，因為其中一些公司擅長軟件開發。他說，「從設計到製造，尤其是自動駕駛，軟件將在很大程度上塑造汽車行業的未來。」

數據安全是汽車行業發展的基石

而對於智能汽車時代的數據安全問題，馬斯克認為，數據安全是汽車企業的責任，也是汽車行業發展的基石，特斯拉非常重視用户和車輛的數據安全，當前正在和各國政府積極合作，保證數據安全。

他還強調了安全在公司設計過程中的重要性，並表示數據安全是整個行業發展的「基石」。過去一年，該公司因數據安全和安全問題在中國受到監管機構的審查，並面臨着一個更加整合的國內行業與之競爭的前景。

他還透露，特斯拉正在繼續努力降低車輛的成本，並提高生產效率，加快電動汽車的普及。此外，該公司還將繼續提升智能車輛的安全性，目前正在研發處於第一階段的訓練晶片，並基於機器視覺和神經網絡提升車輛的安全性。

投資公司Wedbush分析師Dan Ives周五重申了他對特斯拉股票的「強於大盤」評級和1000美元的目標價。他認為，該公司進入2022年將有許多增長動力，包括今年啟動德國工廠，擴大供應能力，以及未來12至18個月不斷增長的電動汽車需求。