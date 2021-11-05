美國海軍部長：北京接收台灣「威脅美經濟安全」

美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）11月4日稱中國是美國最大威脅，北京以和平或軍事手段接管台灣的意圖，是對美國的經濟安全以及全球經濟不穩定的最嚴峻影響。



德爾托羅4日在阿斯彭安全會議（Aspen Security Forum）談到他的主要戰略優先事項時，首先提及中國大陸，說這是美國最嚴峻的進逼威脅（pacing threat）。

他稱，北京有朝一日以和平方式或軍事手段接管台灣的意圖，會對美國經濟安全帶來最嚴重影響，對球經濟不穩定亦然，北京是美國必須注意的首要威脅。

德爾托羅稱，美國不會忽視現存的包括俄羅斯、伊朗、朝鮮和其他許多國家，以及在全球各地始終存在的恐怖主義等各項威脅，但北京無庸置疑是最大威脅。

他在講話中也表達對中國海軍快速擴張的擔憂。他稱中國2020年建造20艘戰艦，2021也建造20艘。德爾托羅稱，中國以美國所沒有的財務資源來擴充海軍艦隊。他也指出，美國擴充艦隊的速度追不上中國。

他稱美國需建造更多戰艦，並在向國會發出警報。

他稱，由於中國海上擴張對美國構成挑戰，國會會批准增加撥款，包括建造更多驅逐艦和改裝朱姆沃爾特級（Zumwalt class）軍艦以攜帶高超音速武器。