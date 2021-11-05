Elon Musk贏貝索斯　藍色起源控告SpaceX及NASA案敗訴

當地時間周四（11月4日），美國聯邦索賠法院就貝索斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源起訴NASA和SpaceX案作出判決，駁回原告訴訟請求。隨後貝索斯也宣佈接受判決結果，為全球前兩大富豪的這一段衝突畫上了句號。



中國財聯社11月5日報道，這次的爭端源自今年四月，NASA宣佈SpaceX單獨贏得價值29億美元的月球登陸項目合同，後者將使用星艦（Starship）火箭把美國太空人送上月球表面。值得一提的是，在最初競標時NASA原本準備給出兩份中標合同，但由於國會削減了月球項目的撥款，導致NASA最終只給出一份合同。

在藍色起源的起訴書中，該公司試圖證明NASA單獨授予SpaceX合同是錯誤的行為，並指責該機構在招標過程中「無視關鍵飛行安全要求」。由於判決書中包含兩家公司的商業機密，目前法庭的意見仍處於封存階段，本案法官Hertling已經要求雙方在11月18日前提供修改意見，後續將向社會公開判決意見。

在法庭作出判決後，藍色起源創始人貝索斯立即在社交媒體上表示，雖然沒有得到想要的結果，但我們尊重法庭的判決，並祝願NASA和SpaceX的這份合同取得成功。

在另外一邊，世界首富馬斯克（Elon Musk）也沒有放過嘲諷貝索斯的機會，在轉發相關報道時配上了一個「你已經被裁決」的表情包，源自2012年的漫改科幻片《新特警判官》。

作為這起爭端的另一個相關方，NASA也在判決後發表聲明，表示因為訴訟而中斷的項目進程將盡快重啟。同時該機構也強調，旨在重返月球並建立長期科考據點的阿爾忒彌斯計劃未來也會繼續向企業提供合作的機會。