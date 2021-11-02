Elon Musk回應聯合國逼捐錢？　在Twitter用中文發曹植《七步詩》

特斯拉公司（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）11月1日在Twitter用中文發布一則推文，內容是中國三國時期文學家曹植的《七步詩》。



馬斯克先用英文寫下「Humankind（人類）」一詞，接着用中文寫下《七步詩》：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」

馬斯克的推文引起網民熱議，大家紛紛猜測它的意思，有網友認為可能與馬斯克被聯合國「逼捐」有關，也有網友調侃道「兩岸局勢連馬斯克都知道」，還有人在四句詩後又續了兩句「地球容不下，我走行不行」。

Humankind

煮豆燃豆萁

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）執行主任比斯利（David Beasley）告訴美國有線新聞網絡（CNN），一小群超級富豪可以用他們淨資產的一小部分來幫助解決世界飢餓問題，以「幫助4,200萬人，如果我們不幫助他們，他們真的會死去。」該節目10月26日播出。

他特別提到了馬斯克和亞馬遜（Amazon）行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）這兩位世界上最富有的人。

10月31日，馬斯克發推文稱，他願意考慮一名聯合國官員的提議。該官員表示，來自世界上最富有的人之一的60億美元捐款可以幫助阻止世界飢餓。

2019年10月19日，Space X創始人兼CEO馬斯克在集團位於加州霍桑的總部出席新聞發布會。（Getty）

針對一位Twitter用戶稱60億美元只相當於他淨資產的2%，馬斯克回覆稱，如果世界糧食計劃署能夠「準確地」描述這筆捐贈將如何解決世界飢餓問題，他將「立即出售特斯拉股票並付諸行動」。

馬斯克公開在Twitter回覆之後，比斯利亦有親自發文回覆，表示CNN的文章標題不準確，指60億美元是無法解決相關問題，但馬斯克的幫助能夠帶來希望。CNN隨即更改相關報道的標題，把「可以解決」改為「可以幫助解決」。

Fact check:



🔹 2% of @elonmusk's wealth is $6B

🔹 In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn't "solve world hunger"?



_ pic.twitter.com/x6w0MJ3Buc — Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 30, 2021

據美國彭博社報道，特斯拉公司最近的股價上漲使其聯合創辦人馬斯克的財富達到了一個新的里程碑：現在他的財富已經超過了著名投資者巴菲特（Warren Buffett）的3倍。

11月1日，隨着特斯拉公司的股價在紐約上漲8.5%，馬斯克的淨資產增加了240億美元，達到3,351億美元。

彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，這使馬斯克超越亞馬遜公司的貝索斯，成為世界首富，身家達到1,430億美元。

巴郡（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特以1,041億美元的淨資產排名第十。