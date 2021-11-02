Elon Musk引曹植《七步詩》回應逼捐　籲聯合國公開賬目錢如何用

特斯拉公司（Tesla）行政總裁與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）11月1日在Twitter用中文發布一則推文，先用英文寫下「Humankind（人類）」一詞，接著用中文引用明代《三國演義》中曹植的《七步詩》，沒有其他說明，引起全世界聯想。



Humankind

煮豆燃豆萁

豆在釜中泣

本是同根生

相煎何太急 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

馬斯克引用的《七步詩》出自中國古典名著《三國演義》，講述曹操之子、魏文帝曹丕嫉妒其弟曹植的才華，命其七步成詩，詩中要包含兄弟之意而不能出現「兄弟」二字，否則處死。曹植七步內便吟出諷刺骨肉相殘的《七步詩》，最終曹丕慚愧將其放過。曹植「七步詩」最早出現的版本是魏晉南北朝時期的《世說新語》〈文學〉篇中，但內文與小說《演義》略有出入，由於《世說新語》載了很多渲染誇張，穿鑿附會的故事，可信性為後人詬病，所以是不是曹植所作被認為存疑。《世說新語》版本原文為「煮豆持作羹，漉菽以為汁。萁在釜下然，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急？」

馬斯克罕有中文發貼一出，引起全球網民競猜有何隱喻，有網民猜測，馬斯斯在回應他最近與聯合國世界糧食計劃署的逼捐有關，該計劃的負責人David Beasley上周在接受傳媒採訪時呼籲像馬斯克等億萬富翁應該「一次性站出來」，他說只有馬斯克財富的 2% 才能解決世界飢餓問題。

特斯拉公司近期股價急升，讓創辦人馬斯克的財富達到了一個新的里程碑。(Getty）

據美國彭博社報道，特斯拉公司最近的股價上漲使其聯合創辦人馬斯克的財富達到了一個新的里程碑，直至11月1日，隨着特斯拉公司的股價在紐約上漲8.5%，馬斯克的淨資產增加了240億美元，達到3,351億美元，這使馬斯克超越亞馬遜公司的貝索斯，成為世界首富，身家達到1,430億美元。

馬克思今早於微博回應籲聯合國公開賬目，才考慮捐款。

今天早上馬斯克在微博上又發了一條帖子，稱如果世界糧食計劃署（WFP）能準確解釋超過 60 億美元將如何解決全球饑荒問題，他會立即出售特斯拉股票並捐款，認為WFP應該公開賬目，讓公眾清楚地看到這些錢是怎麼花的，似乎是在回答他之前的詩帖隱喻。

以馬斯克現在的影響力，無疑令這首傳誦千古的中文古詩，瞬間讓全球認識。而《七步詩》後來又衍生了「七步之才」、「七步成詩」等成語，形容才思敏捷，能夠出口成章，下筆成文；還衍生了「煮豆燃萁」這個成語，形容手足相殘。