秘魯大盜被通緝　涉專向名門爆竊　F1太子女、李斯特城班主都中招

歐洲執法部門目前正追捕一名男子，指對方涉嫌近年在英國倫敦的多間豪宅爆竊，偷走數以千萬英鎊計的財物。



英國廣播公司（BBC）11月4日報道，目前可能身處塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）的秘魯籍男子林特德利（Alfredo Lindley）涉嫌在2019年12月接連洗劫三位名人位於倫敦的住所。

林特德利（Alfredo Lindley）涉嫌在2019年底到倫敦多個名人的寓所爆竊，遭歐洲多國通緝。（意大利警方圖片）

報道提到，林特德利在2019年11月底以虛假身份，與同伴約萬諾維奇（Jugoslav Jovanovic）從瑞典斯德哥爾摩乘飛機抵達倫敦，並以倫敦東南部一間酒店為根據地。他們首先將目標放在英超球會車路士前球星林柏特（Frank Lampard）身上，趁對方12月1日與妻子外出時入屋搜掠，搶走總值超過5萬鎊財物，包括名錶和頸錬等。

林柏特效力車路士多年，退役後曾成為該隊領隊，惟因為戰績欠佳而在今年初被辭退。（Getty Images）

現年40歲的林特德利在12月10日再與約萬諾維奇及另外兩名同黨馬爾蒂斯（Alessandro Maltese）及多納蒂（Alessandro Donati）到另一英超球會李斯特城的已故班主維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）位於武士橋（Knightsbridge）的寓所下手，偷走40萬歐元現金及多隻貴價手錶。

維猜2018年10月觀看李斯特城的賽事後，乘坐直升機離開時失事墜毀，令他喪生異鄉。而他離世後翌年，位於倫敦看寓所成為林特德利的下手對象。（Getty Images）

到了12月13日，一級方程式賽車太子女塔瑪拉艾利史東（Tamara Ecclestone）的家中成為他們的目標。事發時塔瑪拉與丈夫剛離家過聖誕，林特德利等人在大約一小時掃走超過2500萬英鎊財物，包括400件手飾珠寶及大量現金。外界認為這是英國有史以來最大宗入屋爆竊案，大部分贓物至今仍然下落不明。

他們得手後繼續留在倫敦，林特德利12月18日乘飛機返回貝爾格萊德。其餘三人在意大利落網，他們承認控罪後被引渡到英國，法院會在11月15日宣判。不過塞爾維亞法院在8月則駁回引渡林特德利到英國的要求，估計他仍然身處當地。

水晶宮領隊韋拉效力國際米蘭期間，他的家中都成為林特德利的「光顧」對象。（Getty Images）

另外法庭文件顯示，林特德利從1995年起已經犯案累累，以多個身份詐騙及爆竊，意大利警方指他涉嫌在2009年於米蘭入侵國際米蘭球星、現任水晶宮領隊韋拉（Patrick Vieira）及隊友蒙達利（Sulley Muntari）的住所，導致逾100萬歐元的財物不翼而飛。