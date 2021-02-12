意大利警方拘捕4人　涉利用Instagram追蹤名人動態再入屋爆竊

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-12 07:00

意大利警方2月10日表示，在米蘭（Milan）拘捕四人，指他們涉嫌在Instragram留意當地名人動態，再到對方的家中爆竊。受害者包括國際米蘭（Inter Milan）球星阿拉舒夫（Achraf Hakimi）、當地著名主持萊奧塔（Diletta Leotta）及網絡名人因卡爾多納（Eleonora Incardona）等。

當局指，4名被捕男子年齡介乎17至44歲，其中一人在1月被捕，另外3人則在10日落網，檢察官表示，疑犯會利用事主在Instragram標籤的地點，仔細留意目標，重組對方的行蹤，窺探家中環境和判斷窗戶類型。

萊奧塔是當地著名主持，包括2018年意大利小姐競選，現時則負責主持意甲賽事。（Getty Images）

他們決定行動後，都會衣着光鮮混入目標的社區。有閉路電視的片段顯示，其中一名疑犯負責把風，再由其他成員潛入大廈，再爬上管道，強行撬開一樓單位的窗戶進入室內後，打開大門安排兩名同黨入內搜掠，更利用受害者家中的行李箱運走「戰利品」。而他們亦因為這種敏捷的犯罪手法，被形容為「雜技盜賊」。

摩洛哥國腳阿拉舒夫從皇馬外借到多蒙特兩季後，在2020年7月轉會至國米，但他在米蘭的住所於11月曾被賊人搜掠。（Reuters）

警方指，有關爆竊案在2020年6月開始發生，當時萊奧塔家中總值15萬歐元的鐘錶、珠寶和名牌手袋等不翼而飛；而阿拉舒夫在去年7月從西甲球會皇家馬德里（Real Madrid）轉會國米後，其臨時住所於11月遭賊人「光顧」，損失多隻手錶。

而在網上有大約50萬名追隨者的因卡爾多納，其家中亦在12月被搜掠，有9個名牌手袋及服飾被盜。警方其後尋回部份失物。