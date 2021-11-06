阿富汗男嬰交託美軍後失蹤　爸將兒送過鐵絲網　竟是父子最後一面

美軍8月自阿富汗首都喀布爾匆忙撤走時，機場外一片混亂，大批想離國的人堵塞在此。一對夫妻8月19日情急下將襁褓中2個月大的兒子交託一名美軍照顧，原以為一家很快就能在5米外的大門旁團圓，沒想到兒子從此失蹤，如今生死未卜。



路透社5日，8月19日這天，在阿富汗首都喀布爾機場外的人潮陷入混亂，阿瑪迪（Mirza Ali Ahmadi）和妻子蘇拉雅（Suraya）及5個孩子身陷其中。他們手足無措之際，一名美軍在圍欄另一邊詢問他們是否需要幫忙。

當時兩人擔心2個月大的寶貝兒子蘇赫爾（Sohail）會在人多推擠下受傷，就把孩子交給這名美軍，心想要不了多久就能抵達約5米外的機場入口。

阿瑪迪表示，就在這一刻，塔利班組織開始將數以百計原本可望撤離的民眾往後推，使得一家人花了半個多小時才抵達機場圍籬的另一邊，然而卻不見兒子蹤影。

圖為失蹤男嬰Sohail Ahmadi在2021年8月被拍下的照片。一對阿富汗夫婦8月在阿富汗喀布爾機場逃難之際，暫將2個月大的Sohail Ahmadi交予一名美軍照料，但寶寶此後下落不明。（Reuters）

擔任美國大使館警衛10年的阿瑪迪開始拼命詢問每個遇到的官員，想知道兒子的下落。他表示，一名軍事指揮官告訴他，機場對小嬰兒來說太危險，認為孩子應該已經被帶往一處專門安置兒童的特區，但當阿瑪迪趕往當地卻撲空。

阿瑪迪透過翻譯受訪表示，當時他和這名指揮官在機場四處尋找，始終找不到人。由於他不會說英語，必須靠美國大使館的阿富汗同僚幫忙溝通，因此他從未得知這名指揮官的姓名。之後就這樣過了3天。

他說：「我大概和20幾個人說過話。不管是文官還是武官，我逢人就問孩子的下落。」

圖為失蹤男嬰Sohail Ahmadi在2021年8月被拍下的照片。一對阿富汗夫婦8月在阿富汗喀布爾機場逃難之際，暫將2個月大的Sohail Ahmadi交予一名美軍照料，但寶寶此後下落不明。（Reuters）

阿瑪迪表示，其中一名交談過的文官告訴他，蘇赫爾可能已被撤走，「他們說『我們沒有資源讓寶寶留在這裏』」。

35歲的阿瑪迪和32歲的蘇拉雅，以及另外4名年齡分別為17歲、9歲、6歲和3歲的孩子被安排搭上飛往卡塔爾的撤離班機，接着先到德國，最後降落美國。這家人目前和其他阿富汗難民待在德州布立斯堡（Fort Bliss），等候被重新安置到美國某處。他們在美國沒有其他親人。

阿瑪迪說，自從孩子走失後，他逢人就提兒子的事，救援人員、美國官員都向他保證會盡力尋人，「但也都只是保證而已」。

圖為慈善組織Afghan Refugee Relief為失蹤的Sohail Ahmadi製作海報。海報中的照片是在2021年8月拍下的。一對阿富汗夫婦Mirza Ali及Suraya在阿富汗喀布爾機場逃難之際，暫將2個月大的Sohail Ahmadi交予一名美軍照料，但寶寶此後下落不明。（Reuters）

蘇拉雅也透過翻譯表示，自己大部分時間都以淚洗面，其他孩子也都心煩意亂。

她說：「我一直想着我的孩子，每個打給我的人，我媽、我爸、我的姊妹都安慰我，要我別擔心，說神是仁慈的，一定會找到人。」

一個阿富汗難民支持團體做了「失蹤嬰兒」公告，附上蘇赫爾的照片，在他們的圈子裏流傳，希望有人能認出他。

國務院發言人表示，政府正在努力和國際夥伴及國際社會合作，「探究各項管道尋找這個孩子，包括透過國際失蹤和受虐兒童援助中心（International Centerfor Missing and Exploited Children）發布國際安珀警報（Amber Alert）」。

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