阿富汗局勢︱攀軍機逃亡死者身份曝光　國青足隊員墮斃令人扼腕

塔利班攻入阿富汗總統府後，引發大量阿富汗難民潮湧入國際機場，希望能搭上逃往外國的飛機，更出現不顧性命攀附在機艙外側、最終墜落喪命的畫面，如今有專門披露阿富汗當地慘況的推特帳號指出，其中一名少年竟是阿富汗國家青年隊成員，讓人不勝唏噓。



推特帳號「@BabakTaghvaee」分享多段影片 顯示民眾攀附飛機及掉下情況（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

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根據專門揭露阿富汗現況的推特帳號「@BabakTaghvaee」所述，一架美軍C-17運輸機在起飛時仍有數人應是抓着機體外側或起落架不放，最終紛紛喪命，而其中一位少年竟是阿富汗青年足球隊年僅17歲的安瓦里（Zaki Anvari），帳號持有人也難過地表示在運輸機的起落架艙內發現安瓦里的部分遺體。

Twitter網友看到這則消息後，紛紛表示震驚與悲傷，還有人難過地表示「現在他終於到了一個更好的地方」。也有人痛斥「這簡直是對人性的褻瀆，太讓人難過了！」，直呼「聯合國在哪裏？難道沒有人可以幫幫這些可憐的人嗎？」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】