北愛爾蘭巴士遭劫持焚燒　疑與脫歐後貿易爭議有關

北愛爾蘭一個親英國的社區11月7日發生巴士被劫持和焚毀事件，為一周內第2宗，懷疑與英國脫歐後的貿易爭議有關。



事發在當地時間7日晚上7時45分，4名蒙面男子在貝爾法斯特（Belfast）郊區紐敦阿比（Newtownabbey）的教堂路（Church Road）地區登上一架雙層巴士後，命令車上的乘客和司機離開，隨即點火焚燒巴士，未造成傷亡。

.@Translink_NI buses are paid for & owned by the people of Northern Ireland. Without them people can't get to & from work, or school, or hospital appointments. Our bus drivers are working class people who deserve to be safe in their jobs. What does this madness achieve?! pic.twitter.com/fX7B9EP5aC — Nichola Mallon (@NicholaMallon) November 7, 2021

11月1日，另一輛巴士在唐郡（County Down）紐敦納茲（Newtownards）同樣被2名蒙面男子劫持和焚毀，事發地點也是一個親英國社區。

《貝爾法斯特電訊報》（Belfast Telegraph）7日報道，疑犯當時犯案是與《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）有關，這項議定書是2020年英國與歐盟達成脫歐協議的一部份，有關於英歐在北愛之間的貿易安排，英歐現時為修改議定書內容出現分歧。因此最新的劫持事件，令人擔憂當地出現與英國脫歐有關的暴力事件。