英國與歐盟將修改《北愛爾蘭議定書》提上日程

英國和歐盟針對《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）造成的「脫歐」後貿易障礙，日前分別提出對該議定書的修改建議，英國政府發言人呼籲雙方進行「密集談判」以尋求解決辦法。



《北愛爾蘭議定書》是2020年英國與歐盟達成脫歐協議的一部份。2021年以來，雙方都承認議定書的實施存在問題。英國一直抱怨議定書太僵化，嚴重干擾北愛地區貿易，影響消費者，並加劇政治不穩定。

作為對英方的回應，歐盟13日發布修改建議，將英國進入北愛80%的食品檢查廢除，製成品檢查亦會減半，這是為脫歐後邊境問題做出重大讓步的一部份。其他詳情包括通過削減海關手續、簡化認證和減少邊檢來促進大不列顛島與北愛爾蘭之間的貨物流通。歐盟還同意修改自身規則以保證北愛地區藥品供應不間斷。

負責監督英國脫歐後英歐關係的歐盟委員會（European Commission）副主席謝夫佐維奇（Maroš Šefčovič）稱，圍繞「北愛爾蘭議定書」的討論將不會重新談判。謝夫佐維奇稱15日與戴德偉會面。

英國脫歐：圖為2020年12月12日，英國鐵行輪船公司一艘船在北愛爾蘭拉恩港航行。拉恩港碼頭位於貝爾法斯特以北，從蘇格蘭到北愛，兩地距離兩小時船程。（AP）

英國政府發言人13日晚在一份聲明中說，英方正在研究歐盟建議細節，「認真和有建設性地看待這些建議」，下一步應盡快就雙方建議進行密集談判，以確定能否就解決方案達成共識。

除了貨物流通方面，雙方還對歐洲法院在北愛地區的管轄權存在嚴重分歧。歐方認為，北愛地處歐洲單一市場，理應受歐洲法院管轄。

英方則希望取消歐洲法院（European court of justice，ECJ）在北愛地區的管轄權，並將它作為議定書修改重點。歐盟駐英國大使阿爾梅達（Joao Vale de Almeida）稱歐盟已付出額外努力，不能在13日提出的建議之外做出更多，也不能移除歐洲法院監督協定的角色。

脫歐協議項下英歐同意，一旦未來出現貿易爭議，ECJ是最終仲裁員。英國如今想移除這條款，以一個獨立的仲裁過程取代。

北愛地區是英國「脫歐」後與歐盟貿易爭議的焦點。按照英國「脫歐」協議，北愛地區留在歐洲單一市場與歐盟關稅同盟內，以防止愛爾蘭島內出現陸上「硬邊界」。但這一安排導致北愛地區與英國大不列顛島之間設立關卡，由此加劇北愛地區親英派與獨立派之間的矛盾。