新冠肺炎｜歐盟開始審視默沙東口服藥　將盡快提出建議

歐洲藥品管理局（11月8日）表示，已正開始審視美國藥廠默沙東（Merck）研發的新冠病毒口服藥物Molnupiravir，並將盡可能在最短時間內提出建議，協助歐盟成員國家盡早作出決定。



默沙東的抗病毒口服藥，被指能有效降低新冠肺炎患者住院及死亡率。藥物早前獲英國率先採用。歐洲藥品管理局亦表示將準備審視藥物，幫助歐盟成員國家盡早作出決定，在緊急情況下使用藥物。

路透社報道，除默沙東外，歐盟亦正與另一間美國藥廠輝瑞（Pfizer）接觸，輝瑞同樣研發了一款抗病毒口服藥。輝瑞臨床研究數據指出，藥物對高危成年人群組預防重症的效率達89%，遠較默沙東同一研究對象的50%為高。

圖為10月26日，默沙東的抗病毒口服藥Molnupiravir。（Reuters）

報道引述官員指出，默沙東正向歐盟藥品管理局提交數據，而輝瑞則尚未提交任何數據。輝瑞的實驗結果亦是在默沙東公布結果後一個月才發布，因此歐盟與默沙東的談判進展更為深入。

各國為確保治療新冠肺炎藥物不會重演疫苗推出時短缺情況，英國已預先採購了48萬個默沙東的療程，和25萬個輝瑞的療程。美國總統拜登（Joe Biden）上週亦表示，美國已經獲得了數百萬個輝瑞療程，並購買了170萬個默沙東的療程。