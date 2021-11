默沙東、輝瑞推新冠口服藥　醫管局：緊密磋商、適時購入合適藥物

美國默克藥廠(Merck)和輝瑞藥廠(Pfizer)先後公布,其研發的新冠肺炎口服藥能大幅減低患者住院或死亡風險。

對於本港會否購入這兩款藥物,醫院管理局回覆指,正持續與相關的生產商進行緊密磋商,會適時購入及儲備合適用作治療新冠病毒的藥物。



輝瑞藥廠回覆查詢時表示,計劃盡快向美國藥監局提交數據,申請緊急使用授權,亦會向其他地區提交申請。藥廠指,已與多個國家訂立預先採購協議,亦正與數個國家商討協議,現時公布相關國家名單是過早。輝瑞希望能盡快提供口服藥,定價時會根據數量、公平性、負擔能力、預先承諾而定。

美國輝瑞藥廠(Pfizer)公布,其研發的口服藥(Paxlovid)更能大幅減低患者住院或死亡機率達到89%。 (資料圖片)

早前中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出,醫院管理局會向默沙東購買最少500劑口服藥。被問到採購進度,以及會否購買輝瑞口服藥,醫管局回覆稱,醫管局專家一直密切留意疫情變化、臨床醫療和科研實證的最新發展,並參考世界各地藥物監管機構及藥物生產商的最新數據。

醫管局正持續與相關的生產商進行緊密磋商,會適時購入及儲備合適用作治療新冠病毒的藥物。而醫管局的專家亦會透過既定機制作出評估,確保感染新冠病毒的病人可獲處方經驗證安全和有效的新藥物。

衞生署則指,至今沒有收到有關「Paxlovid」或「Molnupiravir」的藥物註冊申請。

+ 3

美國藥監局(FDA)前委員、輝瑞的董事會成員Scott Gottlieb接受美國傳媒訪問時表示,市面上出現輝瑞口服藥等的療法時,美國疫情有望可以終結(mark the end of the pandemic for the United States)。

不過許樹昌並不同意有關說法,他指,預防勝於治療,接種疫苗去預防感染,比起感染後服藥為佳。

崔俊明︰港確診個案少 即使已購買都只係擺喺到

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱,暫未知輝瑞口服藥定價,但由於該藥物實際上內含兩款藥物,料成本不會低,有可能比默沙東口服藥更貴。而默沙東口服藥每個療程約需5,000元。

崔俊明指,未知醫管局有否向默沙東付訂金,若未付訂金,他建議轉為購買輝瑞口服藥,倘已經付訂金,目前不需再購買輝瑞口服藥。崔續說,因本港確診個案少,即使已購買「都只係擺喺到。」