新冠肺炎｜輝瑞口服藥減住院或死亡率89%　一文看清與默沙東異同

美國默克藥廠(Merck)上月公布數據,指其研發的新冠病毒口服藥物(Molnupiravir)能夠有效將確診者入院或死亡風險減低50%,成為全球首隻證實有效治療新冠肺炎的口服藥。

美國輝瑞藥廠(Pfizer)昨天(5日)亦公布,其研發的口服藥(Paxlovid)治療效果更理想,能大幅減低患者住院或死亡率達到89%。

兩款藥物的對象都是輕度至中度的新冠肺炎病人,療程為5天,對於變種病毒亦有效。成效方面,輝瑞藥廠在數據上更勝一籌,但定價則未知會否較高。下文將會比較兩款藥物的異同。



輝瑞昨天發出新聞稿,指其研發的藥物(Paxlovid)能夠大幅減低確診者住院或死亡風險達到89%。在研究中,有389名病人於發病後3天內服藥,另有385名病人服用安慰劑,服藥的389名病人中,只有3人需在28天內入院(0.8%),亦無人離世;而對照組則有27人需在28天內入院(7%),並有7人不治。

若以發病後5天內服藥作比較,在607名服藥病人之中,只有6人需住院(1%),亦無人去世;而對照組的612人之中,則有41人需住院(6.7%),當中更有10人死亡。

美國輝瑞藥廠(Pfizer)公布,其研發的口服藥(Paxlovid)更能大幅減低患者住院或死亡機率達到89%。 (資料圖片)

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示,Paxlovid實際上由兩款藥物組成,第一種是一款名為「PF-07321332」的蛋白酶抑制劑,另一種是一款抑制肝酵素的藥物「ritonavir」。他解釋,「PF-07321332」能夠抑制到蛋白酶,從而抑制病毒於人體內繁殖,但必須聯同「ritonavir」一同服用,「如果唔係就會好快被個肝新陳代謝咗,留喺身體好短時間,未能夠發揮到作用」,因此當服用Paxlovid時,需要同時服食兩粒藥物,每個療程大概5天,需服20粒藥。

他續指,雖然本港現時已經使用蛋白酶抑制劑去醫治新冠肺炎,但使用的是針對其他疾病,例如針對愛滋病的蛋白酶抑制劑,而「PF-07321332」則是專門針對新冠病毒而研發,較一般蛋白酶抑制劑更有效。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。(資料圖片)

崔俊明稱,Paxlovid的對象是輕度至中度的病人,患者需在出現病徵的5天內服藥,對重症病人則無甚效用。參與研究的病人都最少有一個風險因素,例如糖尿病、心血管疾病等,本身較易發展出重症。研究亦顯示Paxlovid對變種病毒有效。而副作用方面,藥廠未公布「PF-07321332」的副作用,而「ritonavir」就可能會引致皮膚痕癢、出紅疹、腹瀉,嚴重肝病病人也不宜服用此藥。

他認為,從數據上來看,輝瑞的口服藥比起默沙東口服藥更有效,不過研究參與人數只有1219人,比起默沙東的研究更少,相信數據足以支持批出緊急使用,但若要正式註冊,便應招募更多參與者。

美國藥監局(FDA)前委員、輝瑞的董事會成員Scott Gottlieb接受訪問時則提到,當市面上出現輝瑞口服藥等的療法時,美國的疫情有望可以終結(mark the end of the pandemic for the United States)。

不過,中大呼吸系統科講座教授許樹昌並不同意,他指預防勝於治療,接種疫苗去預防感染,比起感染後服藥為佳。

崔俊明稱,暫時未知輝瑞的口服藥定價,但由於該藥物實際上內含兩款藥物,料成本不會低,有可能比默沙東口服藥更貴。而默沙東口服藥每個療程約需5,000元。早前許樹昌指醫院管理局會向默沙東購買最少500劑的口服藥,崔俊明指未知醫管局有無向默沙東付訂金,若未付訂金,他建議轉為購買輝瑞口服藥,但倘已經付訂金,目前不需再購買輝瑞口服藥,因為本港確診個案少,即使購買了,「都只係擺喺到」。