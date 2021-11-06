新冠肺炎｜輝瑞口服藥減住院或死亡率89%　一文看清與默沙東異同

美國默克藥廠（Merck）上月公布數據，指其研發的新冠病毒口服藥物（Molnupiravir）能夠有效將確診者入院或死亡風險減低50%，成為全球首隻證實有效治療新冠肺炎的口服藥。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）昨天（5日）亦公布，其研發的口服藥（Paxlovid）治療效果更理想，能大幅減低患者住院或死亡率達到89%。

兩款藥物的對象都是輕度至中度的新冠肺炎病人，療程為5天，對於變種病毒亦有效。成效方面，輝瑞藥廠在數據上更勝一籌，但定價則未知會否較高。下文將會比較兩款藥物的異同。



輝瑞昨天發出新聞稿，指其研發的藥物（Paxlovid）能夠大幅減低確診者住院或死亡風險達到89%。在研究中，有389名病人於發病後3天內服藥，另有385名病人服用安慰劑，服藥的389名病人中，只有3人需在28天內入院(0.8%)，亦無人離世；而對照組則有27人需在28天內入院(7%)，並有7人不治。

若以發病後5天內服藥作比較，在607名服藥病人之中，只有6人需住院(1%)，亦無人去世；而對照組的612人之中，則有41人需住院(6.7%)，當中更有10人死亡。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）公布，其研發的口服藥（Paxlovid）更能大幅減低患者住院或死亡機率達到89%。 （資料圖片）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，Paxlovid實際上由兩款藥物組成，第一種是一款名為「PF-07321332」的蛋白酶抑制劑，另一種是一款抑制肝酵素的藥物「ritonavir」。他解釋，「PF-07321332」能夠抑制到蛋白酶，從而抑制病毒於人體內繁殖，但必須聯同「ritonavir」一同服用，「如果唔係就會好快被個肝新陳代謝咗，留喺身體好短時間，未能夠發揮到作用」，因此當服用Paxlovid時，需要同時服食兩粒藥物，每個療程大概5天，需服20粒藥。

他續指，雖然本港現時已經使用蛋白酶抑制劑去醫治新冠肺炎，但使用的是針對其他疾病，例如針對愛滋病的蛋白酶抑制劑，而「PF-07321332」則是專門針對新冠病毒而研發，較一般蛋白酶抑制劑更有效。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

崔俊明稱，Paxlovid的對象是輕度至中度的病人，患者需在出現病徵的5天內服藥，對重症病人則無甚效用。參與研究的病人都最少有一個風險因素，例如糖尿病、心血管疾病等，本身較易發展出重症。研究亦顯示Paxlovid對變種病毒有效。而副作用方面，藥廠未公布「PF-07321332」的副作用，而「ritonavir」就可能會引致皮膚痕癢、出紅疹、腹瀉，嚴重肝病病人也不宜服用此藥。

他認為，從數據上來看，輝瑞的口服藥比起默沙東口服藥更有效，不過研究參與人數只有1219人，比起默沙東的研究更少，相信數據足以支持批出緊急使用，但若要正式註冊，便應招募更多參與者。

美國藥監局（FDA）前委員、輝瑞的董事會成員Scott Gottlieb接受訪問時則提到，當市面上出現輝瑞口服藥等的療法時，美國的疫情有望可以終結（mark the end of the pandemic for the United States）。

不過，中大呼吸系統科講座教授許樹昌並不同意，他指預防勝於治療，接種疫苗去預防感染，比起感染後服藥為佳。

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崔俊明稱，暫時未知輝瑞的口服藥定價，但由於該藥物實際上內含兩款藥物，料成本不會低，有可能比默沙東口服藥更貴。而默沙東口服藥每個療程約需5,000元。早前許樹昌指醫院管理局會向默沙東購買最少500劑的口服藥，崔俊明指未知醫管局有無向默沙東付訂金，若未付訂金，他建議轉為購買輝瑞口服藥，但倘已經付訂金，目前不需再購買輝瑞口服藥，因為本港確診個案少，即使購買了，「都只係擺喺到」。