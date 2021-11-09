數千難民試圖從白羅斯進入波蘭　歐盟籲再制裁明斯克

波蘭與白羅斯的邊境危機升級，數千名難民11月8日晚上試圖從白羅斯邊境進入波蘭，波蘭因此關閉部分過境站，並部署1.2萬士兵加強保安。



波蘭邊防衛隊表示，大批難民被白羅斯帶到接壤波蘭的邊境，他們聚集在白羅斯邊界一側，嘗試穿過帶刺鐵絲網或拆除邊境圍欄，越過白羅斯邊境進入波蘭。

波蘭政府表示拒絕非法「入侵」，又指局勢已得到控制。國防部發布一段影片，顯示一名波蘭武裝軍官向試圖切斷鐵絲網的男子使用化學噴霧劑。一些難民則向警察投擲物品。

至於波蘭的歐盟鄰國立陶宛，官員正在為出現類似的可能情況做準備，內政部建議宣布進入緊急狀態。

自夏天以來，波蘭和立陶宛已出現數千名來自中東和非洲的難民試圖進入歐盟國家境內。波蘭嘗試攔截他們，或是將抓到的難民送回白羅斯。

歐盟指責白羅斯鼓勵民眾非法進入波蘭及其他歐盟鄰國，藉此向歐盟施壓，以報復歐盟6月份對白羅斯實施制裁。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟現在應該擴大制裁白羅斯政權。她說，「白羅斯必須停止把民眾的生命置於危險之中，該國利用難民達到政治目的是不可接受。」

白羅斯一再否認製造難民危機，並批評波蘭對難民採取不人道態度。白羅斯國家邊境委員會稱，不排除波蘭採取挑釁行動，以證明該國對難民使用武力和特殊手段是合理做法。