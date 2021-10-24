意大利2019年阻止難民船靠岸事件　前內政部長否認綁架等指控

意大利前內政部長、極右派領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）10月23日現身西西里島首府巴勒莫（Palermo）法院，就他在2019年8月任內阻止一艘難民船靠岸一事面對綁架及失職罪的指控。



英國廣播公司（BBC）報道，薩爾維尼在法院外向傳媒表示，指自己當時是捍衛意大利政府的封關政策，阻止難民冒生命危險橫渡地中海。他亦批評法院容許荷里活影星李察基爾（Richard Gere）作供，質疑這宗官司的嚴重性。

事件發生於2019年8月，西班牙救援組織Proactiva Open Arms一艘難民船遭意大利政府禁止在蘭佩杜薩島（Lampedusa）泊岸，當時船上載有大約150名從地中海救起的難民。

路透社的報道提到，李察基爾曾登船運送糧食，而船隻滯留海上19天後，意大利檢察部門下令撤離船上所有人。Proactiva Open Arms指出，李察基爾可以向法庭提供船上狀況的第一手經歷，並認為拯救生命的工作不應成為政治問題。

除了李察基爾，時任意大利總理孔特（Giuseppe Conte）及內閣成員都會出庭作供。法院安排在12月17日舉行下一場聆訊，假如法院裁定薩爾維尼罪名成立，他將面臨最高15年的監禁，並封殺取得官職的機會。