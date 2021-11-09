氣候研究組織：世界6大城市2030年前或沉入水下消失

《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會（COP26）舉行之際， Climate Central氣候研究組織資料顯示，世界上的6個大城市將有可能在2030年前沉入水下。



據俄羅斯衛星通訊社11月9日報道，Climate Central氣候研究組織提到，如果氣候情況不被改善，那麼在2030年前6個大城市將有可能沉入水下。首先可能是荷蘭的阿姆斯特丹市，它將處於全球變暖和海平面升高的最前沿。

荷蘭的阿姆斯特丹市是一座旅遊城市，圖為阿姆斯特丹市的一條運河。（Getty）

伊拉克的港口城市巴士拉市排在沉沒威脅的第二位，它位於流入波斯灣的阿拉伯河上。

緊隨其後的是美國新奧爾良市，它位於密西西比河上。儘管這座城市有發達的排水系統，還是面臨沉入水下的威脅。

意大利威尼斯市排在第四位。威尼斯市的水位每年上漲2厘米。越南東部位於湄公河上的胡志明市排在第五位。位於恆河三角洲的印度加爾各答市排在第六位。

2017年7月15日，意大利威尼斯市水城風光。（Getty ）

目前，第26屆聯合國氣候變化大會正在英國格拉斯哥市舉行，這次大會將進行到11月12日，大約有200個國家的代表參加。

日本共同社10月9日引述COP26文件草案內容顯示，雖然寫入了把全球氣温升幅控制在攝氏1.5度的重要性，但未提及廢除化石燃料。日本政府相關人士透露，部分國家提出「未寫入廢除化石燃料相關內容是個問題」。