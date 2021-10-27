COP26：「未來食物」被低估的潛在減排貢獻｜TECH

即將在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候峰會（COP26），傳統農牧業及其上下游供應鏈，預計會是在氣候峰會談及並且試圖針對解決的減排方案。的確，如植物蛋白提煉成的植物肉、非動物乳清蛋白合成的乳製品等，已取得一定研發成果，甚至部分已推出市面──「未來食物」有可能很快會成為普羅大眾餐桌上的常備菜餚嗎？



峰會前夕，歐美國家牽頭簽署一份「全球甲烷協議」（Global Methane Pledge），目標2030年底前將甲烷排放量削減至少30%。除了美國、歐盟、英國、印尼、墨西哥等9個創始協議國之外，日本、巴基斯坦、尼日利亞等甲烷排放大國是最新加入簽訂「全球甲烷協議」的國家。這項協議現在得以覆蓋全球六成GDP產量及三成甲烷排放量。

從畜牧產業入手，是減少甲烷排放量的最有效辦法。但要減少人們對肉類食品的攝取，就必須要找到一些替代產品。（Getty Images）

「牛放屁」之禍

甲烷是僅次於二氧化碳的全球第二大溫室氣體來源，人為排放主要來自畜牧業（主要是牛和羊這類反芻動物，它們在消化食物時會釋出大量甲烷）和化石能源產業。針對前者，科學家認為人們若然少吃牛羊紅肉及牛奶製品，有助大大減低甲烷排放。

國家能源署（IEA）表示，全球自工業革命以來上升的溫度，30%可歸咎於甲烷。而聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）的報告則估計，若人類現在開始加緊削減甲烷排放量，有機會幫助全球在2045年降溫0.3°C，對實現全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水準的2℃之內的目標，有莫大幫助。

高度肉食者的人均碳足跡，當然比起其他低度肉食者和素食者為高。（香港01製圖）

順應環保潮流，有些人會選擇素肉、燕麥奶等「替代食物」，取代傳統肉奶。不過，在口感、味道和營養方面，與真正的肉和奶，始終好像略遜一籌。

有些人在想，未來的食物可否通過一些科學技術，來「模仿」傳統工業化肉奶產品？這些「未來食物」非由動物製成，卻擁有極相似的口感和營養價值。宏觀來看，它一來可以紓緩畜牧業及其上下游運輸鏈所帶來溫室氣體污染，二來亦可以提高糧食生產效率，根治全球糧食短缺及草原牧地消失的危機。

實驗室食物的量產之路

近年，各款不同種類的植物肉盛行。在大型超級市場，植物肉已成為必備的肉類產品之一，雖然其價格仍然偏貴，但消費者的接受程度愈來愈高。

植物肉的仿真度愈來愈高，消費者也愈接受植物肉產品。甚至有些植物肉公司標榜跟真牛肉一樣會「流血」，滿足食肉獸味蕾。（資料圖片）

無論是在新興國家市場為了應對糧食危機而未雨綢繆，或是出於發達國家民眾「為自己，為地球」的身心健康考慮，都促使外界認真思考「替代肉」的必要性和急切性。

（香港01製圖）

除了市面上的植物肉，還有「無牛牛奶」、非由咖啡豆製成的「咖啡」、沒有可可成份的朱古力等，都已準備投入量產，成為超巿貨架上伸手可及的商品。這些「未來食物」，全利用合成生物的實驗室科技來研發，不但能夠克服自然農地有限的問題，而且更大程度地節省傳統農藥使用和大幅減少水資源消耗。

譬如，來自美國的食品科技公司Perfect Day，專門研發非動物性乳清蛋白的合成生物技術，能夠完全取代動物蛋白製的各種食品，如芝士、雪糕、蛋糕、乳酪等乳製品。據Perfect Day委託獨立顧問公司進行的評估顯示，其無動物性乳清蛋白的生產過程所排放的溫室氣體，起碼比常規生產方式少85%，最多甚至可以減排高達97%。

美國食品科技公司Perfect Day與香港公司Cakery合作推出的「無蛋蛋糕」，當中完全沒有任何動物蛋白成份。（Horizons Ventures）

「一棟商業大廈」的產能有多大？

香港的維港投資，是Perfect Day的早期投資者之一。

「一個分子學家看待食物，可能未必覺得眼前的是肉，而是看到很多分子……他們能夠了解不同分子的功能。例如蛋白可以做某些東西，他們則思考可否用另一個方法，譬如利用酵母（yeast）、菌類（fungi）等，製造蛋白功能，這就是合成生物。」維港投資創辦人周凱旋說道。

合成生物科技將來能夠應用於各個生活應用及工業製造層面。它透過大規模設計編寫微生物基因組，予以組裝從而研究出適用於各種領域的新基因組，從而製造新編制、尚未在自然界存在的生物組件，藉以試圖解決糧食、材料、醫學等難題。

維港投資自2013年開始投資合成生物科技領域的初創企業。他們認為，合成生物技術就像20世紀時的石油，可以為未來糧食生產帶來啟發作用。周凱旋甚至如此形容道：「生產（佔全世界供應）三分一的牛奶、牛肉和皮革，原來只需要一棟商業大廈就能完成。」

周凱旋形容，生產佔全世界供應三分一的牛奶、牛肉和皮革，只需要一棟商業大廈就能完成。（Horizons Ventures）

即將舉行的COP26，其官方文件中提到各國亟需迅速達成協議的重點議題，其中一個就是「適應保護社區及自然棲息地」，達致「生態系統的恢復和保護」。尋找傳統高消耗、重污染的食物生產方案的「輔助品」，甚至乎「替代品」，很值得各國政府及商界領袖在會議間尋求合作空間。

沒有肉的「牛肉」、沒有牛奶的「牛奶」、沒有蛋的「蛋糕」、沒有咖啡豆的「咖啡」……這些會是解開未來氣候困局的關鍵鑰匙嗎？或許，消費者的習慣如若可以改變，採取更低碳的消費選擇，也是在為減慢全球暖化發揮共同影響力。