新冠肺炎｜新西蘭數千人國會外遊行　抗議強制打疫苗

新西蘭首都惠靈頓（Wellington）11月9日爆發示威，數千人抗議政府強制接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的規定及封鎖措施。多數未戴口罩的抗議群眾在市中心遊行並到國會大廈外聚集。政府採取前所未見的加強國會保安措施，僅開放國會大廈兩個出入口，其餘通通封閉。



路透社報道現場起初情況，指這場有數千人參與的遊行和平進行，許多人高舉寫着包括「自由」和「新西蘭人（Kiwis）不是白老鼠」在內字眼標語牌並大喊口號，要求政府取消強制接種疫苗的規定並解除各種限制。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為11月9日，民眾在首都惠靈頓抗議政府防疫封鎖措施及強制接種新冠疫苗的規定。（Reuters）

▼現場有人高舉特朗普旗幟，標語牌內容還涵蓋反1080農藥和支持同性戀的Love Will Win。有網民質疑這班人到底是為了什麼遊行？▼

🥴🥴🥴 protest in Wellington. From Anti-1080 signs to 'Love Will Win' to Trump flags... what are you actually marching for? pic.twitter.com/wvMXHBSpj2 — Ana Davies (@anadayviez) November 8, 2021

新西蘭新聞中心（Newshub）報道，示威者下午輪流上台發言，其中一人演講期間指控傳媒是「恐怖分子」，鼓勵抗議人士掀翻（Roll）議會，其後有人向記者投擲寫有威脅和辱罵文字的網球。報道又指，有數百人是駕駛電單車抵達國會大廈附近抗議。

新西蘭天維網同日亦報道，示威者已衝破國會大門，而警方則築起人牆抵禦。

新西蘭另一城市新普利茅斯（New Plymouth）9日也有約20人上街。