新冠肺炎｜新西蘭數千人國會外遊行　抗議強制打疫苗

新西蘭首都惠靈頓（Wellington）11月9日爆發示威，數千人抗議政府強制接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的規定及封鎖措施。多數未戴口罩的抗議群眾在市中心遊行並到國會大廈外聚集。政府採取前所未見的加強國會保安措施，僅開放國會大廈兩個出入口，其餘通通封閉。
路透社報道現場起初情況，指這場有數千人參與的遊行和平進行，許多人高舉寫着包括「自由」和「新西蘭人（Kiwis）不是白老鼠」在內字眼標語牌並大喊口號，要求政府取消強制接種疫苗的規定並解除各種限制。
▼現場有人高舉特朗普旗幟，標語牌內容還涵蓋反1080農藥和支持同性戀的Love Will Win。有網民質疑這班人到底是為了什麼遊行？▼
🥴🥴🥴 protest in Wellington. From Anti-1080 signs to 'Love Will Win' to Trump flags... what are you actually marching for? pic.twitter.com/wvMXHBSpj2— Ana Davies (@anadayviez) November 8, 2021
新西蘭新聞中心（Newshub）報道，示威者下午輪流上台發言，其中一人演講期間指控傳媒是「恐怖分子」，鼓勵抗議人士掀翻（Roll）議會，其後有人向記者投擲寫有威脅和辱罵文字的網球。報道又指，有數百人是駕駛電單車抵達國會大廈附近抗議。
新西蘭天維網同日亦報道，示威者已衝破國會大門，而警方則築起人牆抵禦。
新西蘭另一城市新普利茅斯（New Plymouth）9日也有約20人上街。