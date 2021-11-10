限期最後一天　台積電三星等終向美國交出資料｜國際晨報

美國要求包括汽車製造商、晶片企業在內的公司，提供關於全球晶片短缺的資訊，引發國際關注，韓國晶片巨頭三星電子、SK海力士及全球最大晶片代工廠台積電（TSMC）均在最後限期、即11月8日前向華府提交資料，這3間公司均稱，向美方提供的資料不涉客戶敏感資訊。



這次事件始於美國白宮和商務部9月23日以視像形式召開半導體峰會，要求與會公司在45天內提供與全球晶片短缺相關的資訊。

這些公司要交出什麼資料？根據美方公告，華府要求企業回答14個問題，例如是列出每種產品前3名現有客戶，並估計每個客戶佔據這款產品銷售額的多少百分比；寫出每款頂級半導體產品的典型和當前庫存，包括成品、在製品和入庫品；又或是公司過去3年訂單與出貨比率等數據，並解釋當中任何變化。

韓國半導體公司告訴首爾政府，華府這種行為涉嫌侵犯企業商業機密，政府因此開會討論應對方案並向華府表達憂慮。這個要求也引發台灣關注，因為這意味着包括台積電在內的企業不得不交出敏感數據。

台積電11月8日表示已向美國提交除客戶敏感資料之外的資訊後，這兩間韓國公司也宣布已在8日期限前向美國提交相關資訊，但稱未有披露包括客戶資料在內的敏感資訊。

《韓國時報》分析指，事件會迫使韓國企業陷入難堪局面，特別是回應中美兩國關係。韓國《中央日報》2日也曾引述國內半導體業內人士稱，三星電子和SK海力士若響應美國要求，就相當於把韓國第一大客户、中國的機密資料泄露給華府。

更多有關美國要求企業提交全球晶片短缺相關資訊的報道，請點擊放大觀看

台積電已向美國提交半導體資料 韓國三星電子和SK海力士未行動

美國商務部長：有信心台積電等晶片商期限前會自願交半導體資料

三星及SK海力士向美國交出半導體商業數據 稱不含敏感資料

三星及SK海力士向美國提交業務資訊 業界憂慮美國動機不

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。