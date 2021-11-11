布林肯：如北京攻打台灣　美國與盟友將採取行動

台海局勢持續緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）警告稱，如果中國大陸使用武力改變台灣現狀，美國與盟國將採取「行動」。



據美國國務院官網公布的消息，美國國務卿布林肯11月10日在《紐約時報》主辦的一個論壇上被問到，如果中國大陸進攻台灣，美國是否會介入保衛台灣。

布林肯重申了美國的一貫聲明，即華盛頓的作用是確保台灣擁有美國法律所要求的自衛手段。

布林肯表示，美國強烈反對任何採取單邊行動以武力破壞現狀的人。美國有承諾，根據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）的長期承諾，確保台灣有能力自衛。布林肯還說：「同樣，我們繼續堅持『一個中國』政策，但這是以《台灣關係法》為基礎的，創建在各種保證的基礎上。」

被主持人問及美國會否介入並保衛台灣時，布林肯說，美國的作用是確保台灣有自衛的手段，因為如果台灣有自衛的手段，那將是對中國大陸可能採取的任何非常、非常、非常不幸行動的最好威懾。

布林肯補充說：「我認為，公平地說，我們並不是唯一決心維護世界上這一地區和平與穩定的國家。無論是在本地區還是在其他地區，都有許多國家將任何使用武力破壞現狀的單邊行動視為對和平與安全的重大威脅，他們也將在這種情況發生時採取行動。」

布林肯沒有具體說明他指的是什麼行動。