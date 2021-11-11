中美達成強化氣候行動聯合宣言　多間美媒報道：出乎意料

在聯合國氣候變化大會即將閉幕前夕，中美宣佈達成強化氣候行動聯合宣言，多間美媒以「出乎意料」形容雙方達成成果。



據中國生態環境部官網發布消息，11月10日，中國和美國在聯合國氣候變化格拉斯哥大會期間發布《中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》。雙方承諾繼續共同努力，並與各方一道，加強《巴黎協定》的實施。

雙方同意建立「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，工作組將定期舉行會議以應對氣候危機並推動多邊進程，聚焦在此十年強化具體行動。

2021年11月10日，在英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會上，在中國氣候變化事務特使解振華出席新聞發布會後，美國總統氣候特使克里（John Kerry）發表講話。（AP）

聯合宣言稱，中美將在減少二氧化碳排放、減少甲烷排放等多個方面加強合作。美國製定到2035年100%實現零碳污染電力的目標。中國將在「十五五」時期逐步減少煤炭消費，並盡最大努力加快此項工作。

美國彭博社稱，中美達成氣候協議出乎意料，打破兩個超級大國之間的僵局，標誌着陷入地緣政治競爭的兩個超級大國之間難得的合作時刻。

《紐約時報》亦指出兩國在貿易、人權等問題上存在分歧，氣候協議讓外界觀察者感到驚訝。

《華爾街日報》稱，美國和中國在聯合國氣候峰會上共同承諾，將在未來10年加大應對氣候變化的行動力度。美中這兩個競爭對手和世界上最大的兩個温室氣體排放國在此次峰會上出人意料地展示了合作。

美國有線電視新聞網（CNN）也報道指出，在聯合國氣候大會即將結束的前幾天，美中兩國代表宣佈一項協議讓人意外，相信兩國合作將加大各自在氣候問題上的努力。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對中美之間的協議表示歡迎。古特雷斯在推特（Twitter）上表示：「應對氣候危機需要國際合作和團結，這是朝着正確方向邁出的重要一步。」

路透社稱，世界上最大的兩個二氧化碳排放國美國和中國公布了一項協議，將加強應對氣候變化方面的合作，包括減少甲烷排放、保護森林和逐步淘汰煤炭。這是中美兩國之間的雙邊協議，為具有里程碑意義的《巴黎協定》鋪平了道路，為全球氣候談判的最後幾天注入了新的動力。