英國醫學期刊：輝瑞疫苗臨床試驗涉造假　吹哨者向FDA投訴即被炒

《英國醫學期刊》（BMJ）11月2日發表調查報告指，與美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作的美國科研公司Ventavia，曾在輝瑞展開新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗第三期臨床試驗期間，存在偽造數據等違規問題。



《英國醫學期刊》在報告中稱，Ventavia前區域總監傑克遜（Brook Jackson）向《英國醫學期刊》提供數十份公司內部文件、照片、錄音和電子郵件，指出Ventavia偽造或隨意填寫數據、修改實驗日誌、僱用訓練不足的疫苗接種員、未及時追蹤不良反應等。

上述證據還顯示，工作人員會在研究中公開研究對象的接種資料，受試者可藉此得知自己注射的是疫苗或是安慰劑。

傑克遜表示，她曾多次向上級投訴實驗室管理不善、患者安全問題和數據完整性問題。傑克遜之後在2020年9月25日通過電子郵件，向美國食品及藥物管理局（FDA）提出投訴，但卻在投訴當天，被Ventavia以不適合該工作崗位（not a good fit）為由解僱。

2名Ventavia公司的前僱員以匿名方式，向《英國醫學期刊》證實了傑克遜的投訴內容；其中1人說，在傑克遜離職後，相關問題依然存在。

另外，輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）9日接受國際事務智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的訪問時指，傳播新冠疫苗錯誤資訊的人是「罪犯」。他批評「極少數」的專業人士故意傳播錯誤資訊，誤導那些對疫苗有顧慮的人，「他們是罪犯。因為他們奪去了數百萬人的性命。」