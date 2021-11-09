新冠肺炎｜韓國採購40萬份默沙東與輝瑞口服藥　料明年陸續運抵

韓聯社11月8日報道，韓國政府決定採購40.4萬人份的默沙東（Merck）與輝瑞（Pfizer）的新冠病毒口服藥，並預料在2022年2月起分批接收。



韓國疾病管理廳發言人高載英（音譯）11月8日表示，政府決定採購的默沙東與輝瑞的新冠病毒口服藥，並計劃在2022年2月分批接收。這是政府首次公布新冠口服藥的具體進口時間。

圖為10月30日，韓國首爾。為慶祝萬聖節街上人頭湧湧。（Reuters）

默沙東與輝瑞先後發表針對新型冠狀病毒的抗病毒口服藥，兩者都能大幅降低患者重症惡化及住院風險。為避免重演疫苗剛推出時交付延誤的狀況，多個國家已率先接觸兩間藥廠，洽談採購。

韓國政府在9月先與默沙東簽署20萬人份的採購協議，10月與輝瑞簽署7萬人份的採購協議，其餘13.5萬人份的採購事宜亦在與默沙東、輝瑞與羅氏（Roche）洽談中，預計月內簽約。

高載英表示，要綜合考量新增確診病例數和食品醫藥品安全處的使用許可，並再討論是否需要額外採購。韓國疫情近日持續反覆，自8月起每日都錄得約1500至2000人的新增感染個案。