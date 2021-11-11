加拿大再有宿校疑有原住民兒童遺骸　倖存者重返舊地憶述受虐經歷

加拿大又有寄宿學校舊址發現疑似宿生遺骸。自10月中有關方面檢視該校附近的一個樹林中一名14歲少年的遺骸，進一步的調查在11月9日開姑。這間宿校所在地接近多倫多（Toronto）。



一個調查犯罪活動的聯合工作組在10月中檢視過一具在樹林中發現的14歲少年遺體後，針對莫霍克學院寄宿學校（Mohawk Institute Residential School，暫譯）的調查開始。

警方在這家位於安大略省布蘭特福德（Brantford）的寄宿學校舊址進行第一階段調查，搜索原住民兒童遺骸。

莫霍克學院寄宿學校1828年開學，1970年停辦。它是加拿大其中一家歷史悠久又營運得久的宿校。

加拿大格蘭德河六部落保護區（Six Nations of the Grand River Reserve）領袖希爾（Mark Hill）在記者會上回應搜索行動時稱：「這是帶我們的孩子回家的第一步。」

加拿大寄宿學校：圖為疑埋有兒童遺體的加拿大莫霍克學院寄宿學校舊址址。它在1828年開學，1970年停辦。圖為2021年11月9日，9日起這個佔地500英畝（約2.02平方公里）的舊校園將進行搜尋無名塚的工作，警員在使用割草機。（Reuters）

舊生重談受虐經歷

其中一名舊生與倖存者Kimberly Murray接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時稱，她與一同入校的3名手足被迫分開。

她憶述晚上躺在宿舍地板時，聽到在身旁的宿生抽泣。她說，「在晚上你可聽到哭聲，它們從很遠的地方傳來。」

她也提到，有同學今天還在這裏，「第二天就不見了，而從沒再見過他。」她和其他倖存者都聽過，在校內流傳學生及嬰兒被埋的事實。

↓更多舊生談及自己可怕的受虐經歷：

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今夏發現千多無名塚

加媒5月及6月都有類似發現，在卑詩省（British Columbia）一間印第安人宿校——坎盧普斯印第安人寄宿學校（Kamloops Indian Residential School），以及薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）馬里瓦爾印第安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）合計發現逾1,200個無名塚。

加拿大政府在1800年代後期至1990年代強制逾15萬名「第一民族」（First Nations）、「因紐特人」（Inuit，也稱愛斯基摩人）及梅蒂人（Métis）兒童進入寄宿學校。官方以提供現代教育以協助他們融入社會為目的。

被發現有無名塚與涉及虐童的學校，很多是在1840年代至1990年代期間，由天主教教會代表政府營運的學校。

加拿大寄宿學校：圖為2021年5月27日，加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校門外，設有紀念牌匾，介紹學校的歷史。（AP）

加拿大政府在巨大訴訟壓力下，2008年成立真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission，TRC）。它在2015年得出的結論是，原住民宿校系統是「文化滅絕」。

宿校制度強制原住民兒童與家人及手足分離、不讓他們學習及使用自己的語言、剝奪他們的文化。

加拿大原住民：加拿大原住民組織領袖2021年6月24日稱，調查人員在薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）馬里瓦爾印第安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）的遺址發現751個無名塚。 （Reuters）

根據TRC紀錄，很多在宿校就讀的兒童都得不到足夠的食物及營養，而醫療不足亦導致他們早夭，死於包括肺結核在內的疾病。

在逾一個世紀的時間，有至少15萬名兒童被迫入讀這些宿校，部份人曾受虐，當中涉及言語虐待、心理虐待、肢體虐待及性虐待；相信因此死去的學生數以千計。