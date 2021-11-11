加拿大再有宿校疑有原住民兒童遺骸　倖存者重返舊地憶述受虐經歷

撰文：許懿安
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加拿大又有寄宿學校舊址發現疑似宿生遺骸。自10月中有關方面檢視該校附近的一個樹林中一名14歲少年的遺骸，進一步的調查在11月9日開姑。這間宿校所在地接近多倫多（Toronto）。

一個調查犯罪活動的聯合工作組在10月中檢視過一具在樹林中發現的14歲少年遺體後，針對莫霍克學院寄宿學校（Mohawk Institute Residential School，暫譯）的調查開始。

警方在這家位於安大略省布蘭特福德（Brantford）的寄宿學校舊址進行第一階段調查，搜索原住民兒童遺骸。

莫霍克學院寄宿學校1828年開學，1970年停辦。它是加拿大其中一家歷史悠久又營運得久的宿校。

加拿大格蘭德河六部落保護區（Six Nations of the Grand River Reserve）領袖希爾（Mark Hill）在記者會上回應搜索行動時稱：「這是帶我們的孩子回家的第一步。」

加拿大寄宿學校：圖為疑埋有兒童遺體的加拿大莫霍克學院寄宿學校舊址址。它在1828年開學，1970年停辦。圖為2021年11月9日，9日起這個佔地500英畝（約2.02平方公里）的舊校園將進行搜尋無名塚的工作，警員在使用割草機。（Reuters）

舊生重談受虐經歷

其中一名舊生與倖存者Kimberly Murray接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時稱，她與一同入校的3名手足被迫分開。

她憶述晚上躺在宿舍地板時，聽到在身旁的宿生抽泣。她說，「在晚上你可聽到哭聲，它們從很遠的地方傳來。」

她也提到，有同學今天還在這裏，「第二天就不見了，而從沒再見過他。」她和其他倖存者都聽過，在校內流傳學生及嬰兒被埋的事實。

↓更多舊生談及自己可怕的受虐經歷：

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今夏發現千多無名塚

加媒5月及6月都有類似發現，在卑詩省（British Columbia）一間印第安人宿校——坎盧普斯印第安人寄宿學校（Kamloops Indian Residential School），以及薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）馬里瓦爾印第安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）合計發現逾1,200個無名塚。

加拿大政府在1800年代後期至1990年代強制逾15萬名「第一民族」（First Nations）、「因紐特人」（Inuit，也稱愛斯基摩人）及梅蒂人（Métis）兒童進入寄宿學校。官方以提供現代教育以協助他們融入社會為目的。

被發現有無名塚與涉及虐童的學校，很多是在1840年代至1990年代期間，由天主教教會代表政府營運的學校。

加拿大寄宿學校：圖為2021年5月27日，加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校門外，設有紀念牌匾，介紹學校的歷史。（AP）
加拿大又有原住民在寄宿學校遺址發現逾160個無名塚杜魯多悼無名塚死者　政府與原住民協議　保護兒童與推進和解加拿大在原住民問題上根本未盡責任歸罪教會就能淡化加拿大對原住民的惡行嗎？

加拿大政府在巨大訴訟壓力下，2008年成立真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission，TRC）。它在2015年得出的結論是，原住民宿校系統是「文化滅絕」。

宿校制度強制原住民兒童與家人及手足分離、不讓他們學習及使用自己的語言、剝奪他們的文化。

加拿大原住民：加拿大原住民組織領袖2021年6月24日稱，調查人員在薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）馬里瓦爾印第安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）的遺址發現751個無名塚。 （Reuters）

根據TRC紀錄，很多在宿校就讀的兒童都得不到足夠的食物及營養，而醫療不足亦導致他們早夭，死於包括肺結核在內的疾病。

在逾一個世紀的時間，有至少15萬名兒童被迫入讀這些宿校，部份人曾受虐，當中涉及言語虐待、心理虐待、肢體虐待及性虐待；相信因此死去的學生數以千計。

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