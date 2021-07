撰文: 房伊媚 最後更新日期: 2021-07-12 19:03

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)7月6日到薩斯喀徹溫省(Saskatchewan)一個原住民學校遺址的無名墳墓前悼念死者。他12日公布,政府6日與原住民組織簽署一項協議。

加拿大原住民:圖為7月6日,加拿大總理杜魯多(左)在薩斯喀徹溫省與原住民代表交換禮物。(Reuters)

杜魯多12日在微信官方帳號,對受原住民兒童死亡事件影響的民眾說:「我在這裏與你們在一起、作為你們的夥伴,共同推進民族和解之路,糾正這些歷史錯誤。」

他指政府與原住民合作夥伴共同制定《尊重第一民族、因紐特人及梅蒂斯兒童、青年和家庭法》(Act Respecting First Nations, Inuit and Métis Children, Youth and Families)框架。

政府6日與原住民組織科韋塞斯第一民族(Cowessess First Nation)和薩斯喀徹溫省簽署框架下的首個協議,確保每個原住民孩子都能有一個最佳的人生起點,讓他們在自己的社區成長、沉浸在自己的文化中、在親人身邊生活。