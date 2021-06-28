加拿大在原住民問題上根本未盡責任

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-28 16:30

自上月開始，加拿大各處陸續在一些原住民寄宿學校舊址發現「亂葬崗」式的無名塚，揭發該國曾經為同化原住民而使用過的殘暴手段，激起加拿大原住民強烈的情緒，其影響更愈來愈大，漸漸成為總理杜魯多執政的一大難題。面對重大輿論挑戰，甚至在外交場上被中國抓住不放，杜魯多除了承認過去的確有黑暗的歷史並道歉外，便沒有更進一步的動作，對原住民提出「獨立調查」的訢求也不再積極回應。最近，杜魯多甚至將天主教會拉下水，指天主教會過去負責營運這些寄宿學校，教宗應該負責任地到加拿大向原住民道歉，此舉不禁令人懷疑他只是在推卸責任。

寄宿學校制度不單強行滅絕原住民文化，最近更從「亂葬崗」爆出虐待原住民兒童的歷史，可謂「族種滅絕」，令人髮指。誠然，加拿大過去同化印第安人的寄宿學校制度與天主教會有密不可分的關係。按官方紀錄，寄宿學校數目在1930年代初到達高峰，總數多達80間，其中44間屬羅馬天主教，21間屬於英國國教會，剩餘的也與教會有關。從這點看，直接營運的羅馬教會與其他教會對此是責無旁貸。

例如，上周一及周六（21及26日），卑詩省四所教堂起火，警方調查後認為起火有可疑，很可能與原住民報復寄宿學校過去的暴行有關。可見原住民的怒火正向教會燒去。

加拿大寄宿學校：圖為大約攝於1970年的照片，相中是位於加拿大卑詩省坎盧普斯印第安人寄宿學校的主行政樓。（Reuters）

寄宿學校是天主教的錯？

但究其根本，寄宿學校制度的設立並非由教會所提出，而是由殖民政府所制定。早於加拿大尚未聯邦化脫離英國獨立前，英國殖民政府已開始建立這些學校，當初選擇以教會營運，是考慮到歐洲長久以來教會在營運孤兒院（例如常見的「workshop」）的經驗，以及當時大部分歐洲白人皆信奉基督宗教的文化背景。及至聯邦化後，1876年政府正式通過《印第安人法》，該法在1884年修訂時就規定印第安人兒童必須強制於這些寄宿學校就學。由此可見，加拿大政府一直在整件事情上有着主導的地位，而教會只是被選中作為執行的角色。如果說教會在這事上是「幫兇」的角色，那加拿大政府便是不折不扣的「主犯」角色了。

當然，這並非說教會在此問題上毫無責任，但教會要如何交代事件，本質上是教會自己需要回應的問題。加拿大政府如果要協調教宗訪問道歉，也是合情合理。然而，杜魯多政府在此關鍵時刻，高調提出讓教宗親訪加拿大道歉，難免令人感到政府在轉移視線，尤其是政府根本沒有就問題盡到該有的責任。

杜魯多為原住民寄宿學校舊址發現的兒童骸骨致哀。（美聯社）

加拿大政府對於原住民提出要求獨立調查的要求不作正面回應，其中一個理由是指政府已於2008年成立了「原住民真相和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission），負責調查殖民事件對原住民的壓迫行為，由於已有機制解決相關問題，因此無須再特設獨立調查。不過，委員會不單沒有調查權，根本無法碰觸到核心問題，大部分時間只是讓原住民發洩傷感。而且該委員會在2015年交出調查報告後，時任總理哈珀對之冷處理，稱加拿大已有足夠多保護原住民的法律。杜魯多上台後，雖言會認真處理委員會的建議，但直至近來在寄宿學校舊址發現「亂葬崗」為止，根本沒有太多具體行動。而事件曝光後，杜魯多又只是口頭在國會重申會重視委員會的建議。

加拿大政府根本未曾盡力去處理歷史所留下來的問題，現在有的只是公關式的道歉。試問這樣的政府如何作保衛人權的代表？