華府指2柬埔寨高官藉海軍基地牟利實行制裁　並對美企發商業警示

美國11月10日指控2名柬埔寨高官企圖透過柬國最大海軍基地的建設牟利，已將兩人列入黑名單。美財政部、國務院及商務部亦聯合發布一份商業警示，告誡在柬埔寨或正考慮在柬埔寨做生意的的美國公司，注意與涉及腐敗商業行為、犯罪活動以及侵犯人權的實體進行接觸。美國還考慮取消對柬埔寨的貿易優惠政策。



美國財政部在聲明中說，柬埔寨國防部高官Chau Phirun以及海軍司令翁桑坎（Tea Vinh）計劃分贓從雲壤海軍基地（Ream Naval Base）。聲稱兩人在2020年和2021年勾結其他柬埔寨官員，抬高雲壤海軍基地一個建造工程成本，然後藉此中飽私囊。

美國財政部稱這項制裁凍結兩人在美國的資產，禁止美國人與兩人資金往來。美國國務院同日也禁止兩人與他們數名家人入境美國。

美國財政部經濟制裁政策與實施辦公室（Office of Economic Sanctions Policy and Implementation）主任嘉凱（Andrea Gacki）表示：「貪官犧牲柬埔寨人民，獲取個人利益，美國不會坐視不理。」

柬埔寨外交部與國防部尚未回覆記者詢問。

柬埔寨1年前表示，已將美國在雲壤海軍基地資助的設施夷為平地，以利基地擴建。美國上月指控柬埔寨對中國在雲壤基地的建設活動缺乏透明度，敦促柬國政府對國民完整揭露北京的軍事介入。

美國財政部的聲明並未提及中國在雲壤基地的參與。

近年因美國指控柬國執政黨迫害反對人士，加上美國擔憂中國在柬國影響力漸增，美柬關係不如以往。

美國尋求在東南亞制衡北京影響力之際，柬埔寨日漸向中國靠攏，成為中國在東南亞最重要的盟邦之一。