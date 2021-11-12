中美突宣告達成氣候聯合宣言　幕後有兩位老臣子發功︱國際晨報

在聯合國氣候峰會COP26舉行期間，中國與美國在11月10日發表聯合宣言，承諾一同努力加強應對氣候危機，讓傳媒大表意外，有美媒形容是中美「難得的合作時刻」，而在此背後，還有兩方代表克里（John Kerry）與解振華的功勞。



中美的「格拉斯哥聯合宣言」雖然未見有極為突破的條款，但在中美緊張關係之下，兩國就氣候問題達成共識，已讓外界感到出乎意料，彭博社形容，此打破兩個超級大國之間的僵局，標誌着兩國之間難得的合作時刻。

圖為2015年12月，時任國務卿克里與解振華會面，討論氣候問題，促成中國加入巴黎協議。（Reuters）

《紐約時報》更指出，在氣候峰會期間，美國總統氣候特使克里與中國氣候變化事務特使解振華幾乎天天見面，為達成宣言而努力，兩人均年逾70歲，同是在退休後再復出，成為代表國家的氣候議題官員，且他們相識超過20年，磋商前不時會談天說地，聊聊各自家人、孫兒，或是家中的新花園，之後才進入正題，激烈討論氣候問題。

兩國近年爭拗不斷，如今在氣候領域達成共識，歐盟與聯合國均稱讓人鼓舞，歐盟氣候政策負責人蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示，兩國的合作表明中美意識到氣候問題比分歧更重要，有助多方在會議上達成協議。

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