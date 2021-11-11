澳洲前總理基廷批評政府外交政策　莫里森：不同意他的觀點

澳洲前總理基廷（Paul Keating）11月10日接受訪問時批評政府的外交政策，包括質疑澳英美聯盟（AUKUS）的作用、主張澳洲不應捲入與中國的鬥爭等，遭當地輿論指是發表親中國言論。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）11月11日反駁指，不同意對方的觀點，認為是有別於政府把國家利益放在首位的政策路線。
工黨籍的基廷10日在全國記者協會（National Press Club）發表講話，期間提及澳洲與美國、英國達成澳英美聯盟（AUKUS）引入英美科技建造核動力潛艇一事。
他質疑購買美國潛艇或會削弱澳洲的戰略自主權，「它們根本會成為（聽）美國指揮、美國軍隊的一部分」。基廷又談及台灣議題，稱台灣並非澳洲關鍵利益，澳洲不應因台灣而捲入與中國的鬥爭。
莫里森11日接受澳洲電視台9News節目主持人蘭登（Allison Langdon）採訪時表示：「毫無疑問他（的言論）肯定脫離我們政府的政策路線，我們當然不同意這種觀點」。
他說：「眾所周知，我們（澳洲）在印度洋—太平洋（印太）地區有非常堅定的立場，我們採取非常強硬的立場來捍衛澳洲利益。我們與整個地區的盟友及夥伴緊密合作，不僅美國，還有日本、印度和東盟（ASEAN）許多國家。」
莫里森指，澳洲希望與包括中國在內的國家保持正面關係和貿易，但不會被左右。
莫里森又稱：「工黨在這些議題上『彈出彈入』，所以談及這些國家安全議題時，你真的不能相信他們」。