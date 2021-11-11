澳洲前總理基廷批評政府外交政策　莫里森：不同意他的觀點

澳洲前總理基廷（Paul Keating）11月10日接受訪問時批評政府的外交政策，包括質疑澳英美聯盟（AUKUS）的作用、主張澳洲不應捲入與中國的鬥爭等，遭當地輿論指是發表親中國言論。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）11月11日反駁指，不同意對方的觀點，認為是有別於政府把國家利益放在首位的政策路線。



工黨籍的基廷10日在全國記者協會（National Press Club）發表講話，期間提及澳洲與美國、英國達成澳英美聯盟（AUKUS）引入英美科技建造核動力潛艇一事。

他質疑購買美國潛艇或會削弱澳洲的戰略自主權，「它們根本會成為（聽）美國指揮、美國軍隊的一部分」。基廷又談及台灣議題，稱台灣並非澳洲關鍵利益，澳洲不應因台灣而捲入與中國的鬥爭。

澳洲前總理基廷11月10日在悉尼以視像形式會見身處坎培拉全國記者協會的傳媒並發表講話。（AP）

莫里森11日接受澳洲電視台9News節目主持人蘭登（Allison Langdon）採訪時表示：「毫無疑問他（的言論）肯定脫離我們政府的政策路線，我們當然不同意這種觀點」。

他說：「眾所周知，我們（澳洲）在印度洋—太平洋（印太）地區有非常堅定的立場，我們採取非常強硬的立場來捍衛澳洲利益。我們與整個地區的盟友及夥伴緊密合作，不僅美國，還有日本、印度和東盟（ASEAN）許多國家。」

莫里森指，澳洲希望與包括中國在內的國家保持正面關係和貿易，但不會被左右。

莫里森又稱：「工黨在這些議題上『彈出彈入』，所以談及這些國家安全議題時，你真的不能相信他們」。