澳洲前總理批評莫里森製造中國敵人：中國威脅從不存在

中澳關係為何近年來持續緊張？澳洲前總理撰文，批澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及其政府人為製造「中國敵人」。



澳洲前總理基廷（Paul Keating）9月22日在《悉尼先驅晨報》發文，題為《莫里森製造中國敵人，工黨在幫他》（Morrison is making an enemy of China and Labor is helping him）。

他指出，中國在國際上採取更加積極的姿態，澳洲總理莫里森及其政府將中國在國內外姿態上的這種變化稱為「中國威脅」，而不是一個重新崛起的大國姿態的轉變。

基廷在文章中強調，事實上，這種威脅從未出現過，也從未成為現實。

「威脅」一詞明確含有軍事侵略或侵略的含義，但中國從未對澳洲發出過威脅，甚至連暗示都沒有。

2017年7月20日，時任中國國務院副總理馬凱（右）在北京中南海紫光閣會見以澳洲前總理基廷（左）為主席的國家開發銀行國際顧問委員會成員。（新華社）

中國對澳洲葡萄酒或海鮮徵收關稅，並不構成軍事威脅；香港事務亦是如此；即使中國在南海造島，也並未對澳洲構成軍事威脅。但莫里森及其政府就是以這種「威脅」思維對待中國及中澳關係的。

文章還稱，莫里森政府對中國外交政策的這種錯讀，得到工黨默許和縱容。

在莫里森慫恿下，澳洲背棄了21世紀——亞洲的世紀，轉而投身於距離遙遠、疲憊而衰落的盎格魯文化圈。

基廷在文章中還批評澳媒「妖魔化中國」，稱中國並未攻擊別國，攻擊別國的是美國，但一些澳媒卻將中國描繪成懷有惡意的「侵略國家」。

文章強調，那些認為澳洲在軍事上需要擔心中國的觀點，是徹頭徹尾的歪曲和謊言。澳洲通過渲染將中國塑造成敵人，這樣做實際上是製造了一個原本不存在的敵人。