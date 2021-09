澳洲前總理批評莫里森製造中國敵人：中國威脅從不存在

中澳關係為何近年來持續緊張?澳洲前總理撰文,批澳洲總理莫里森(Scott Morrison)及其政府人為製造「中國敵人」。



澳洲前總理基廷(Paul Keating)9月22日在《悉尼先驅晨報》發文,題為《莫里森製造中國敵人,工黨在幫他》(Morrison is making an enemy of China and Labor is helping him)。

他指出,中國在國際上採取更加積極的姿態,澳洲總理莫里森及其政府將中國在國內外姿態上的這種變化稱為「中國威脅」,而不是一個重新崛起的大國姿態的轉變。

基廷在文章中強調,事實上,這種威脅從未出現過,也從未成為現實。

「威脅」一詞明確含有軍事侵略或侵略的含義,但中國從未對澳洲發出過威脅,甚至連暗示都沒有。

2017年7月20日,時任中國國務院副總理馬凱(右)在北京中南海紫光閣會見以澳洲前總理基廷(左)為主席的國家開發銀行國際顧問委員會成員。(新華社)

中國對澳洲葡萄酒或海鮮徵收關稅,並不構成軍事威脅;香港事務亦是如此;即使中國在南海造島,也並未對澳洲構成軍事威脅。但莫里森及其政府就是以這種「威脅」思維對待中國及中澳關係的。

文章還稱,莫里森政府對中國外交政策的這種錯讀,得到工黨默許和縱容。

在莫里森慫恿下,澳洲背棄了21世紀——亞洲的世紀,轉而投身於距離遙遠、疲憊而衰落的盎格魯文化圈。

基廷在文章中還批評澳媒「妖魔化中國」,稱中國並未攻擊別國,攻擊別國的是美國,但一些澳媒卻將中國描繪成懷有惡意的「侵略國家」。

文章強調,那些認為澳洲在軍事上需要擔心中國的觀點,是徹頭徹尾的歪曲和謊言。澳洲通過渲染將中國塑造成敵人,這樣做實際上是製造了一個原本不存在的敵人。