朝鮮多位明星遭肅清作品被撤　傳金正恩姑丈的情婦亦在被禁之列

朝鮮不時傳出有人被處決、肅清官員，當中包括朝鮮領袖金正恩張成澤。近來有脫北者指出，金正恩清算一大批當紅演藝人員，不僅拘捕美女演員，其中有些甚至已被處死，包括張成澤的情婦，而這些被處決的藝人生前作品也跟着被禁。



脫北者出身的韓國《東亞日報》記者朱成夏指出，朝鮮的名人一夜之間人間蒸發是很常有的事，不只是高層官員和有錢人，當紅藝人也不例外。每每有大咖藝人突然消失，人們受到的衝擊不小，不免引起討論，但官方沒有說明任何原因，導致流言滿天飛。

朱成夏先前在自己經營的YouTube頻道上公開一份獨家取得的朝鮮機密文件，可見朝鮮國內影視作品受到的嚴重打擊。這份文件由名為「109常務」的組織所編列，該組織在前領導人金正日的命令下於2004年成立，專門掃蕩非法影像，在全國各地都有據點，會挨家挨戶檢查民眾欣賞的戲劇、電影和音樂，可說是朝鮮人最恐懼的機關。

文件中可見，影視作品中若出現可用來聽廣播、看電視和上網的手機或有三星標誌的手機就會被禁。朱成夏指出，就連許多過去被視為朝鮮之光的國片也出現在清單上，「這就代表曾經參演這些電影的演員已經身亡」，而這份文件洋洋灑灑列出一長串作品，「無法想像到底有多少演員死去。」

朱成夏提到，其中一部被禁作品的女主角金惠京（音譯）正是金正恩姑丈張成澤的情婦，據傳二人還生下小孩。她外型貌美成為高官的情婦，40歲出頭不幸身亡。另一部被禁的電影組組拍了6集，就連金正日生前都大讚好看。

朝鮮國片《一名女學生的日記》由金正日親自監督劇本與拍攝，上映後甚至下令全國上下都必須觀看，如今卻也出現在清單上，主因是女主角朴美香（音譯）遭到肅清。據傳她是前勞動黨財政經濟部長朴南基（音譯）的親戚，在朴南基因貨幣改革失敗遭槍決以後，朴美香也被連坐處決。

朱成夏提到，他在影片中提及的作品不過是整份文件的小小一部份，令他不禁懷疑，「若除去這些作品，朝鮮還有電影和電視劇可看嗎？」不過《每日朝鮮》日本版總編輯高英起則表示，無法得知這些演員是否真的被處決，只能說他們都在金正恩統治時期被埋沒在黑暗中。

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