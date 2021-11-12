曾就讀港大　中國留學生芝加哥遇劫身亡　醫生街坊遺憾來不及救人

2021年夏季畢業於芝加哥大學的中國留學生張少雄（Shaoxiong Zheng, Dennis）11月9日下午在大學附近遇劫被殺。住在附近的醫生向《芝加哥論壇報》稱，他遲了數分鐘抵達。他雖然盡力為學生急救，惜無法救回他的性命。



該報11月10日引述這名醫生說：「我想我是遲了數分鐘抵達，事情發生得相當快。我做了可能有30次的心外壓，然後有救護人員到場。」他因住在案發現場附近，不想透露身份。

圖為2021年11月9日在芝加哥遇劫身亡的中國留學生張少雄。（芝加哥大學網站圖片）

張少雄9日下午走在54小街夾愛麗斯大道（Ellis Ave.）交界的行人路時，一輛黑色汽車駛近，一名男子下車向他索要財物，過程中歹徒不知因何對張開了數槍。張少雄中槍流血，雖有人為他進行心肺復甦，後來將他送往芝加哥大學醫院，但最終返魂乏術。

根據他在Linkdin的頁面資料，24歲的張少雄在中國成都就讀高中，並在香港大學就讀統計及財務，2019年畢業，同年他離開香港，在芝加哥大學修讀統計，2021年夏季獲頒碩士學位。

中國駐芝加哥總領館對這名中國留學生不幸遇害深感震驚和痛惜，強烈譴責濫殺無辜的兇殘犯罪行為，要求美方盡快查清和公布案件情況，採取切實措施保護包括中國留學生在內的中國公民安全。