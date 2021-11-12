美國新體操女王Sunisa Lee稱遭種族仇恨攻擊　胡椒噴霧灑中手臂

東京奧運體操女子個人全能金牌得主、美國亞裔選手蘇妮莎（Sunisa Lee）在11月10日刊載的專訪中說出，她與亞裔友人等車時曾遭他人仇恨攻擊。這只是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）自疫情爆發以來，美國亞裔成為襲擊及侮辱目標的眾多個案之一。



蘇妮莎是老撾赫蒙族（Hmong，亦稱苗族）族人。父母從老撾移民到美國。他們一家住在明尼蘇達州聖保羅（St Paul）。

現年18歲的蘇妮莎接受美國媒體PopSugar專訪時稱，她數週前在洛杉磯進行《與星共舞》（Dancing With The Stars）節目的錄影。有一晚她在當地一群亞裔的女性朋友在路邊等Uber時，一輛汽車駛過，車上的向她們高聲說出歧視語句如「滾回你們老家」，其中一人更拿出胡椒噴霧噴她。她的手臂被噴中。

蘇妮莎稱她當時非常憤怒，「但我什麼做都不了或控制不了，因他們一溜煙駛走」、「我沒對他們做任何事——我有名聲——這對我來說是很難的。我不想做出任何會讓自己陷入麻煩的事。我就這樣讓事情發生了。」