拜登用冒犯詞語形容黑人棒球手　失言掀起爭議

美國總統拜登（Joe Biden）11月11日於退伍軍人日到阿靈頓國家公墓出席活動。他發表演說時提到美國著名黑人棒球手佩奇（Satchel Paige），形容他是「偉大的黑人男子」（the great negro），但他的用字本身帶冒犯成份，掀起爭議。



霍士新聞11月11日報道稱，拜登說：「我當時的態度是，偉大的黑人，黑人聯盟（Negro leagues）的投手，在魯賓遜（Jackie Robinson）之後，他成為了職業棒球大聯盟的偉大投手。他的名字叫佩奇。」

佩奇出生於1906年，被認為是美國有史以來最偉大的棒球投手之一。20世紀20至40年代，佩奇曾在一家名為「黑人聯賽」的俱樂部工作。40年代末，佩奇離開「黑人聯賽」，加入了美國職業棒球大聯盟。

拜登的上述言論是在向前美國駐匈牙利大使、國務卿布林肯之父、現年95歲的唐納德．布林肯（Donald Blinken）致敬時說的。拜登引用佩奇的故事，是因為「佩奇47歲時打敗了芝加哥隊」。

「negro」一詞泛指黑人，源自拉丁語，20世紀60年代前在美國廣泛使用。但是，20世紀50和60年代以來，很多黑人平權領袖反對這個詞彙，認為這個詞彙與長期以來的奴隸制、種族隔離和歧視相關聯。

20世紀60年代末之後，隨着「非裔美國人」（African American）等其他更為中立的稱呼使用更為廣泛，「negro」一詞逐漸被取代，目前僅用於一些歷史語境中。現在的語境中，「negro」比起最具侮辱性的「nigger」來說，程度要輕，但依舊極具冒犯性。