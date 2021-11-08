美國非裔男被妻刺傷+挾持報警　竟遭警員開槍擊斃

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

美國警方執法過當議題一直是外界關注焦點，美國一名芝加哥男子在10月初凌晨，因遭其妻子突然發瘋似地持刀攻擊，嚇得立刻打電話報警求助，怎料，員警到場後，卻是對他開槍，隨後還對他補第2槍，導致其當場身亡。

綜合外媒報道，事件發生在芝加哥，男子名為克雷格（Michael Craig），在10月4日時突然遭妻子拿刀抵着喉嚨。

隨後他趕緊撥打電話給警方求助，並和警方說，「我現在不能動，否則我妻子會殺了我」，當下他還指揮7歲的兒子詹金斯 （Patrick Jenkins）去樓下等待警方救援。

警員衝進房立即開槍　見克雷格未死再補一槍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+13

而該名員警接到報案抵達現場後，從詹金斯口中得知是他母親持刀攻擊父親才會報警。之後員警聽見房內的慘叫聲，隨即將手上的電擊棒換成槍，衝進房內後立刻對克雷格開槍，對方曾重新試圖起身但又遭開了第2槍，隨後便倒地不起身亡。

不過，直到事件發生1個月後，美國芝加哥警方終於公布這名員警的執法影片，克雷格的律師對此表示不滿，認為「警方刻意隱瞞實情」，並強調受害者被其妻子至少刺了4刀，但這名員警還是對他開槍，甚至還不停關心對方妻子是否安然無恙。

如今該名員警被停職30天等候調查，而克雷格的妻子因精神問題住院治療，他們的兒子則暫時住在親戚家。

【延伸閱讀】美國示威者遭瞄準　橡膠子彈「射爆睾丸」　警方否認做法不當（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+15

【延伸閱讀】美警槍殺疑犯影片曝光　13歲男童中槍時手無寸鐵　已舉手示意投降（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+36

【延伸閱讀】紐約兩童遇街頭槍擊案　疑犯狂開6槍　姐姐肉身保護5歲弟奇蹟無事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+42
美國路易斯安那警察隊涉虐打非裔男　用電筒24秒狂搥18下打到骨折美國黑人男子遭警截停　兩歲女兒骨灰被指是毒品竟遭強行打開灑出「豬隊友」毒販睡覺時誤撥報警電話　警察到場意外將毒窩一網打盡新冠肺炎｜澳洲美女模特兒IG「派福利」被指違反禁令　警察找上門美國女通緝犯自己在警方Facebook尋人貼文下留言　極速被捕遭恥笑澳洲毒販推廣加密通訊軟件　竟是警方故意流出　無數黑幫中招被捕美國白人警察遇兩非裔高中生求助　一個暖心行為感動網民獲大讚

延伸閱讀：

曾接到神秘電話　阿富汗女權人士「全身彈孔」慘死坑洞

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

槍擊
黑人的命也是命 (Black Lives Matter)
警員犯案
警權
槍擊案
美國
種族歧視
黑人
TVBS新聞網