美國非裔男被妻刺傷+挾持報警　竟遭警員開槍擊斃

美國警方執法過當議題一直是外界關注焦點，美國一名芝加哥男子在10月初凌晨，因遭其妻子突然發瘋似地持刀攻擊，嚇得立刻打電話報警求助，怎料，員警到場後，卻是對他開槍，隨後還對他補第2槍，導致其當場身亡。



綜合外媒報道，事件發生在芝加哥，男子名為克雷格（Michael Craig），在10月4日時突然遭妻子拿刀抵着喉嚨。

隨後他趕緊撥打電話給警方求助，並和警方說，「我現在不能動，否則我妻子會殺了我」，當下他還指揮7歲的兒子詹金斯 （Patrick Jenkins）去樓下等待警方救援。

警員衝進房立即開槍 見克雷格未死再補一槍（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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而該名員警接到報案抵達現場後，從詹金斯口中得知是他母親持刀攻擊父親才會報警。之後員警聽見房內的慘叫聲，隨即將手上的電擊棒換成槍，衝進房內後立刻對克雷格開槍，對方曾重新試圖起身但又遭開了第2槍，隨後便倒地不起身亡。

不過，直到事件發生1個月後，美國芝加哥警方終於公布這名員警的執法影片，克雷格的律師對此表示不滿，認為「警方刻意隱瞞實情」，並強調受害者被其妻子至少刺了4刀，但這名員警還是對他開槍，甚至還不停關心對方妻子是否安然無恙。

如今該名員警被停職30天等候調查，而克雷格的妻子因精神問題住院治療，他們的兒子則暫時住在親戚家。

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