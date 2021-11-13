特朗普前顧問班農遭刑事起訴　被控兩項藐視國會罪名

撰文：王忠會
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美國上屆總統特朗普（Donald Trump）的前顧問班農（Stephen Bannon）11月12日遭聯邦大陪審團提出刑事起訴，指控他兩項藐視國會的罪名。

美聯社報道，美國司法部11月12日表示，聯邦大陪審團提出刑事起訴，指控其犯有兩項藐視國會的罪名，原因是他拒絕就1月6日發生的國會衝擊事件向眾議院調查委員會提供文件，而且拒絕出庭作證。

司法部指，現年67歲的班農被控一項是拒絕出庭作證，以及拒絕提供文件以回應委員會的傳票合共兩項罪名。司法部發言人表示，預計班農會在15日向當局投案，同日下午出庭。

假如班農藐視國會罪名成立，他可能面臨入獄最多一年，以及最高10萬美元罰款。

眾院跨黨派調查特別委員會9月對班農發出傳票，要求他10月14日到聽證會出席作證並提供相關文件。他最終沒出現，亦沒呈交文件。他通過律師表示，班農無權應傳票要求行事，因特朗普已稱準備就委員會欲獲取國會暴亂事件相關文件反抗。

由民主黨主導的眾議院以229票對202票表決通過建議對班農提出相關指控，其中9名共和黨議員加入投贊成票的行列，並由眾議院特別委員會10月19日一致投票贊成向班農作出起訴。

班農被指有份煽動暴力，惟發生暴亂時，他已非白宮首席戰略師和總統高級顧問。他僅供職7個月，在2017年8月被解僱。

美國眾議院通過對班農藐視國會提出刑事起訴拒絕作證遭國會建議起訴　特朗普前軍師班農距離坐牢尚有多遠？班農拒絕就國會騷亂作供　眾議院委員會通過建議起訴
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