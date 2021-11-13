特朗普前顧問班農遭刑事起訴　被控兩項藐視國會罪名

美國上屆總統特朗普（Donald Trump）的前顧問班農（Stephen Bannon）11月12日遭聯邦大陪審團提出刑事起訴，指控他兩項藐視國會的罪名。



美聯社報道，美國司法部11月12日表示，聯邦大陪審團提出刑事起訴，指控其犯有兩項藐視國會的罪名，原因是他拒絕就1月6日發生的國會衝擊事件向眾議院調查委員會提供文件，而且拒絕出庭作證。

司法部指，現年67歲的班農被控一項是拒絕出庭作證，以及拒絕提供文件以回應委員會的傳票合共兩項罪名。司法部發言人表示，預計班農會在15日向當局投案，同日下午出庭。

假如班農藐視國會罪名成立，他可能面臨入獄最多一年，以及最高10萬美元罰款。

眾院跨黨派調查特別委員會9月對班農發出傳票，要求他10月14日到聽證會出席作證並提供相關文件。他最終沒出現，亦沒呈交文件。他通過律師表示，班農無權應傳票要求行事，因特朗普已稱準備就委員會欲獲取國會暴亂事件相關文件反抗。

由民主黨主導的眾議院以229票對202票表決通過建議對班農提出相關指控，其中9名共和黨議員加入投贊成票的行列，並由眾議院特別委員會10月19日一致投票贊成向班農作出起訴。

班農被指有份煽動暴力，惟發生暴亂時，他已非白宮首席戰略師和總統高級顧問。他僅供職7個月，在2017年8月被解僱。