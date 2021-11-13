王毅與布林肯通話　期望中美領袖會晤可取得成功

中國國務委員兼外長王毅11月13日應約同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，討論在16日舉行的中美領袖視像會晤等事項。



中國外交部的聲明指，王毅表示，國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在16日的不但是中美關係的一件大事，亦是國際關係的一件大事。他認為兩國人民和國際社會都希望會晤取得對兩國和世界都有利的結果。

王毅認為，兩國元首對中美關係發揮把舵引航的關鍵作用，因此兩國要相向而行，為會晤做好準備，確保這次重要會晤順利、成功，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。

布林肯則稱，世界非常關注這次會晤，雙方已為此進行充分準備，取得積極進展。華府期待在會晤中本著相互尊重的精神與中方分享對雙邊關係的看法，共同向世界發出強有力的信號。

除了兩國領袖會晤事宜，王毅亦談及華府近日在台海的問題，指台獨是台海和平穩定的最大威脅，因此華府如果真想維護台海和平，就應當明確、堅定地反對任何台獨行徑，就應當信守在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾，就應當把一個中國政策落實到行動上，不再向台獨勢力發出錯誤信號。

另外雙方談及能源安全、氣候變化、伊朗核問題等議題，他們同意就應對各類全球挑戰保持對話。