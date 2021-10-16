高齡「卻克船長」勇闖太空　演活《星空奇遇記》｜周六人物誌

「勇踏前人未至之境。」單看這句說話，或許有人以為是冒險家的左右銘，但其實是《星空奇遇記》系列（Star Trek）的格言。故事設定於一個我們無法想像的平行宇宙，不過當飾演卻克船長（Captain Kirk）的演員威廉薛特納（William Shatner）勇踏太空開創歷史，現實和想像之間的距離似乎拉近了一點點。



「你沉浸於難以形容的事物。」薛特納以90歲高齡成為歷史最年長的「太空人」之後如此形容他的太空旅行。他向哥倫比亞廣播公司《今晨》節目（CBS Mornings）憶述當時的情況，形容眼前從蔚藍的天空突然變成漆黑的星空，「那是太空和無窮，是宇宙的奧秘」。

圖為2021年10月13日，威廉薛特納和同行旅客順利返回地球，之後會見傳媒。（AP）

要踏足太空不是容易的事情，畢竟人類的載人太空探索只有不足百年歷史。薛特納如今以旅客的身份到太空一遊更加是多年前難以想像的事情。自1950年代以來，薛特納開始從影，最為人熟悉的是60年代《星空奇遇記》系列飾演企業號星艦（Enterprise）的卻克船長。

當年把太空形容為「最後戰線」，把「繼續探索這全然未知的新世界，尋找新生命和新文明」掛嘴邊，如今真正踏足太空，對薛特納來說既是意料以外，卻不是完全無關。出發前，他說：「我想看看太空。我想看看地球。我想看看我們要需要做什麼拯救地球。我想從以往未看過的角度看事情。」

圖為2021年10月13日，威廉薛特納順利返回地球，向藍色起源公司創辦人貝索斯談論自己的感受。（AP）

不知道是冥冥中自有主宰還是什麼，薛特納早就透過《星空奇遇記》與藍色起源公司（Blue Origin）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）隔空結下不解之緣。雖然貝索斯對太空的興趣最初不是來自《星空奇遇記》，但當他於小學時代開始接觸這齣劇集時，他如其他人一樣着迷。《星空奇遇記》的電腦還啟發了他數十年後開發亞馬遜公司（Amazon）的智能音箱Amazon Echo。

薛特納把貝索斯兒時製作的《星空奇遇記》玩具帶到太空，彷彿圓滿了貝索斯兒時對《星空奇遇記》的幻想。回到地球時，薛特納向前來迎接他們的貝索斯訴說整個奇妙的旅程，「你給我的是我想像之中最深刻的體驗」，形容太空飛行「不可思議」，是「世界每個人需要做」的事情。薛特納的旅程雖然很快結束，但這段讓他體會到生死分界線是那麼脆弱的經歷對他畢生難忘。而卻克船長雖然早就遠離大家的視線，但永遠都是貝索斯等人夢想的起源。