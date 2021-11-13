杜特爾特長女薩拉2022年競選菲律賓副總統

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）11月13日正式遞交文件，2022年5月9日角逐菲律賓副總統一職。數月來有關她競選動向的猜測，終於告一段落。



Lakas-CMD原本的副總統候選人撤回候選人證書（COC），所以由薩拉取而代之。

現年43歲的薩拉已加入基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD），它跟菲律賓聯邦黨（Partido Federal，PFP）組成聯盟出戰。PFP推舉的總統候選人則是已故獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）的兒子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）。

在杜特爾特擔任達沃市（Davao City）市長時，她擔任副市長，她其後也成為市長。

現年76歲的現任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）礙於憲法不能尋求第2個6年的任期。他一度堅持競選副總統，後來放棄，此後外界一直注視薩拉會否「代父出征」，與參議員克里斯托弗・吳（Christopher Bong Go）成為執政黨民主人民力量黨（PDP-Laban）搭檔競選。

PDP-Laban本來提名克里斯托弗・吳競選總統，但他拒絕。

薩拉過去一週有不少動作；她9日放棄尋求連任達沃市市長，並退出她一手創立、建基達沃市的政黨Hugpong Ng Pagbabago，並在11日加入Lakas-CMD。

現時菲律賓總統參選人已有小馬可斯、馬尼拉市長Francisco Domagoso、菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）和現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）等。